Známky mají smysl, zato jejich průměrování je neomluvitelné, říká lektor

Brzy začíná školní rok, co to znamená?

Začátek školního roku je důležitý z mnoha pohledů, například postup do šesté třídy je náročný. Nemluvě o prvňáčcích, u kterých musíme doufat, že budou mít štěstí na první paní učitelku. Ale nejen oni si zaslouží kvalitní pedagogy. Pro učitele by měl být začátek školního roku signálem k dalšímu progresu. Používat nové metody, revidovat dosavadní způsoby hodnocení, zase se o něco více upozadit a dát prostor dětem, zkrátka si uvědomit, že je vždy prostor ke zlepšení.

CERMAT nemá žádnou zodpovědnost ke vzdělávacím plánům jednotlivých škol, dělá si, co chce. Vnucuje školskému prostředí svůj vlastní svět, zastaralý a hloupý. Když CERMAT shoří, nikdo plakat nebude.