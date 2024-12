Špatný učitel je zločinec. Zabíjí pracovní budoucnost žáka, míní pedagog Čapek

V době online komunikace mi uniká účel třídních schůzek. Mají podle vás nějaký?

Rodičovské schůzky jsou hezký příklad přísloví „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Měly by být příjemně a zajímavě stráveným časem rodičů s učitelem jejich dětí, při kterém se obě strany poznávají a navazují pozitivní vztahy. Utvářejí třídní společenství. Třídní schůzky by měly být doplněny konzultacemi, třeba formou tripartity, tedy ve složení pedagog–žák–rodič. Tenhle způsob má velké výhody v tom, že se nejedná o dítěti bez dítěte, žák se může pochlubit například svým portfoliem a učí se na nich i to, jak rodič hezky komunikuje s učitelem. Ale jako u všeho v českém školství, i tady nalezneme víc nedostatků než příkladů dobré praxe. Školy většinou neumějí s rodiči ani slušně a férově jednat, natož je zapojit do školního života.

