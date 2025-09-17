„Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Pražském hradě bývalého izraelského prezidenta Reuvena Rivlina. Hovořili spolu o současné situaci na Blízkém východě,“ sdělila v úterý prezidentská kancelář. Rivlin je v Česku na soukromé návštěvě.
Zemana izraelský exprezident navštívil hned následující den.
Reuven Rivlin stál v čele Izrael mezi lety 2014 a 2021. Vystudoval práva a roky působil jako poslanec v izraelském parlamentu. Před dvaceti lety vystupoval jako tvrdý kritik stažení izraelských vojsk z Pásma Gazy.
Rivlinova rodina je podle izraelských médií jednou z nejstarších v Jeruzalémě. Jeden z jeho předků, obchodník Josef Chaver, zemřel roku 1559 v Praze, kde později žili i další Rivlinovi předci.