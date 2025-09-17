Setkání u skleničky vína. Bývalý izraelský prezident přijel za Zemanem do kanceláře

Autor:
  14:40
Miloš Zeman se ve své kanceláři v Jaselské ulici v Praze ve středu setkal s bývalým prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem. Redakci iDNES.cz o schůzce informoval exprezidentův spolupracovník Jiří Ovčáček. Rivlin se ještě před návštěvou Zemana vypravil na Hrad.
Bývalý prezident Miloš Zeman se ve své pracovně v Jaselské ulici v Praze 6...

Bývalý prezident Miloš Zeman se ve své pracovně v Jaselské ulici v Praze 6 setkal s bývalým prezidentem Státu Izrael Reuvenem Rivlinem. (17. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě bývalého izraelského...
Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě bývalého izraelského...
Bývalý prezident Miloš Zeman se ve své pracovně v Jaselské ulici v Praze 6...
Bývalý prezident Miloš Zeman se ve své pracovně v Jaselské ulici v Praze 6...
8 fotografií

„Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Pražském hradě bývalého izraelského prezidenta Reuvena Rivlina. Hovořili spolu o současné situaci na Blízkém východě,“ sdělila v úterý prezidentská kancelář. Rivlin je v Česku na soukromé návštěvě.

Zemana izraelský exprezident navštívil hned následující den.

Reuven Rivlin stál v čele Izrael mezi lety 2014 a 2021. Vystudoval práva a roky působil jako poslanec v izraelském parlamentu. Před dvaceti lety vystupoval jako tvrdý kritik stažení izraelských vojsk z Pásma Gazy.

Rivlinova rodina je podle izraelských médií jednou z nejstarších v Jeruzalémě. Jeden z jeho předků, obchodník Josef Chaver, zemřel roku 1559 v Praze, kde později žili i další Rivlinovi předci.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Musíme je dostat do standardního režimu, řekl Pavel k lidem ve vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítal i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025,  aktualizováno  15:21

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes...

17. září 2025  15:16

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  15:10

Soud snížil Tempelovi odškodnění za 20 let ve vězení, dostane ještě přes šest milionů

Odvolací soud snížil Robertu Tempelovi odškodnění za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu o 2,66 milionu korun. Muž tak podle středečního verdiktu dostane od státu dalších...

17. září 2025  14:21,  aktualizováno 

Ne všem v Česku se žije lépe, připustil Fiala. Motoristé jsou pro něj nečitelní

Vysíláme

Premiér Petr Fiala v pořadu Rozstřel na iDNES.cz řekl, že se sice ekonomické ukazatele Česka zlepšují a země je na tom hospodářsky lépe než dříve, ale část občanů to nepociťuje. Zároveň ostře...

17. září 2025

Setkání u skleničky vína. Bývalý izraelský prezident přijel za Zemanem do kanceláře

Miloš Zeman se ve své kanceláři v Jaselské ulici v Praze ve středu setkal s bývalým prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem. Redakci iDNES.cz o schůzce informoval exprezidentův spolupracovník Jiří...

17. září 2025  14:40

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  14:33

Lídr Pirátů: kraj má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře

Kandidovat v regionu, který není jeho domovem, je pro politika ošidné. V Karlovarském kraji do boje o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vstupuje jako lídr České pirátské strany Vladimír...

17. září 2025  14:30

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:45,  aktualizováno  14:23

Paříži, čekej jaderné svítání. Solovjov hrozil atomovkami kvůli pomoci Polsku

Ruští propagandisté v čele s moderátorem Vladimirem Solovjovem ve vysílání státní televize pohrozili útokem taktickými jadernými zbraněmi na Polsko. Rozhněvalo je totiž, že Francie vyslala do Polska...

17. září 2025  14:18

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Úmysl to nebyl. Za ponechání dítěte v rozpáleném autě jde žena před komisi

U přestupkové komise nakonec zřejmě skončí dvaadvacetiletá žena, která v červenci nechala v rozpáleném autě svoji roční holčičku. Hasiči rozbili okno, aby dítě, které mělo úpal, dostali ven....

17. září 2025  14:06

Rakušan byl na protestu proti Ficovi. Kaliňák mu předhodil kauzu Dozimetr

Někteří členové slovenské vlády ve středu kritizovali českého ministra vnitra Víta Rakušana za to, že se v Bratislavě o den dříve zúčastnil demonstrace organizované slovenskou opozicí proti návrhu...

17. září 2025  13:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.