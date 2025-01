Dvojí metr pro rituální porážky. Před zabíjením se omráčí jen vývozní zvířata

Ani nová, měkčí verze zákona se ale nelíbí ochráncům přírody a některým odborníkům – zákon totiž ponechává rituální porážky pro domácí trh ve stávající podobě, tedy bez jakéhokoliv omráčení.

„Vznikne bizarní situace, kdy zvířata porážená v režimu pro české náboženské společnosti budou usmrcena bez omráčení podříznutím hrdla, ale zvířata určená k exportu omračována budou. Paradoxně tedy kráva, jejíž maso bude směřovat do Turecka nebo Iráku, zemře lepší smrtí než ta, jejíž maso bude určeno pro místní židovskou a islámskou komunitu,“ shrnuje výtky Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat, která za zastavení halal a košer porážek lobbuje.

Podle něj takovýto dvojí standard v Evropě nikde jinde není, rituální porážky tam buď jsou povolené, nebo zakázané.

Experti nechápou ani požadavek, aby zvířata omračovala jen elektřina. O jiném způsobu novela nemluví. U krav jde přitom podle kritiků o nevhodný způsob, jejich kůže je tlustší a navíc osrstěná.

Proč jen elektřina?

„Nerozumím tomu, proč je v návrhu uvedeno, že omračování má probíhat striktně elektrickým proudem. Nelze paušálně říct, že je to správná metoda pro všechny druhy zvířat, třeba pro dospělý skot není vhodná. Vylučuje nám to použití jiných humánních metod. Nelíbí se nám ani to, že se se zvířaty bude zacházet pode dvojího režimu – jinak pro domácí trh a jinak pro export,“ kritizuje Romana Šonková, česká zástupkyně organizace Compassion in World Farming.

Zákon už měl být schválen loni, ale jeho tehdejší předkladatel Marek Výborný (KDU-ČSL) jej po protestech veřejnosti stáhl. Navíc se ukázalo, že Turecko, které má o české hovězí zájem, na podřezávání krav zaživa netrvá, chce ale takové omráčení, které zvíře před podříznutím okamžitě nezabije a je takzvaně vratné.

Poslanci pak přišli s upraveným pozměňovacím návrhem, který omráčení zvířat pro vývoz umožnil. Avšak nepožaduje ho u porážek pro české náboženské obce.

„To je proto, že muslimům omráčení nevadí, ale problém je to u porážek košer pro židovské obce. Pro vývoz se to proto upravilo, pro domácí trh nechalo. Chci ještě jednat s židovskou obcí, aby po dvou tisících letech přijala změnu a umožnila vykrvovat zvíře, kterému sice bije srdce, aby bylo předtím omráčené,“ vysvětlil předkladatel pozměňovacího návrhu poslanec Karel Smetana (KDU-ČSL).

Židé však o změně košer porážky nehodlají diskutovat. Pravidla pro košer maso totiž vycházejí ze samotné Tóry a zvíře usmrcené jakýmkoli jiným způsobem než vykrvením zaživa je považováno za nečisté a židům zapovězené ke konzumaci. „Opravdu k usmrcení nelze použít žádné omráčení, to stále platí,“ reagoval vrchní pražský rabín David Peter.

Spolupředkladatelka pozměňovacího návrhu Margita Balaštíková (ANO) zdůvodňuje podobu zákona tím, že nelze násilím měnit něčí náboženské vyznání, a proto musí zůstat různé podoby usmrcování zvířat pro muslimy i pro židy.

„I mezi námi žijí lidé, kteří mají nějakou víru a my ji musíme respektovat, i když se nám některé věci třeba nelíbí. Pro mě je podstatné, že skončí transporty živých zvířat, která se dosud převážejí do zahraničí, aby tam byla rituálně poražena,“ uvedla poslankyně.