„Musím si zachovat tvář.“ Ministr couvá ze slibu ohledně rituálních porážek

Vyplynulo to z jednání schůze zemědělského výboru, kde členové řešili, jak rituální porážku prosadit do zákona i přes ministrův veřejný závazek, že tam nebudou. Zajímavostí je, že schůze se konala po ministrově návratu z Turecka, odkud si Výborného delegace odvezla příslib, že by tato většinově muslimská země měla zájem o české maso poražené rituálně, ale klidně i s omráčením zvířete.

„Nějaká vůle Sněmovny bude“

„Já těžko mohu popřít to, co jsem řekl veřejně, samozřejmě vůle Sněmovny nějaká bude, čili pokud Sněmovna rozhodne o tom, že nemohu tento pozměňovací návrh zpět vzít a že o něm má být hlasováno ve třetím čtení, tak o něm hlasováno bude. Ale prosím o nějaké pochopení, že já si musím zachovat nějakou tvář,“ uvedl na schůzi ministr Marek Výborný.

Ministr tímto přístupem překvapil politology. „Je to takové typicky lidovecké „možná“. Politickou zodpovědnost za to, co v zákoně je nebo není má ministr, který to předložil. Oni si stěžují, že mají málo času, že jim leží 200 zákonů ve Sněmovně a přitom vyvolávají hlasování o takovéhle prkotině. Přitom by stačilo, když předkladatel pozměňovacího návrhu tento stáhne. Takhle je to komplikace legislativního procesu,“ míní politolog Lukáš Valeš.

Stáhne vlastní návrh

Ostatní členové zemědělského výboru, který už předtím pro rituální porážky hlasovali, jej za tento vyhýbavý přístup kritizovali. „Já myslím si, že ztratíte tvář právě tím, že stáhnete zákon, který jste sám podal,“ reagoval na Výborného poslanec Jan Volný (ANO).

Právě u početně nejsilnějšího klubu ANO není vůbec jisté, jak by ve věci rituálních porážek hlasoval. Předseda hnutí Andrej Babiš už dříve prohlásil, že s nimi zásadně nesouhlasí a nikdy by takový zákon nepodpořil. Jiní jeho poslanci, například Jaroslav Faltýnek, s rituálními porážkami nemají problém a zlobí se, že nyní by mohly ze zákona vypadnout.

Svojí otočkou, kdy nejprve slíbil, že rituální porážky nebudou a pak nechal věc rozhodnout Sněmovnu, naštval ministr Výborný odpůrce halal a košer porážek. „Ministr nejprve slíbil, že návrh stáhne, teď hledá cestu, jak to udělat, aby pozměňovací návrh zůstal a jeho tvář při tom zůstala pro lidi jako ta dobrá,“ zlobí se poslanec a člen zemědělského výboru Oldřich Černý (SPD).

Výborný rozzlobil i poslance, kteří původně pro komerční zavedení rituálních porážek byli. „Já bych pro ně hlasoval, já jsem s tím problém neměl. Ale už nebudu. Protože ministr v kuloárech slibuje, že rituální porážky prosadí a pak si nad tím umyje ruce,“ tvrdí poslanec Karel Tureček (ANO) ze zemědělského výboru.

Česko vývozcem halal masa

Rituální porážky jsou v Česku povolené, ovšem jen pro potřeby místních náboženských obcí. Vyvážet se takové maso nesmí. Proto jsou spíše marginalitou. Dle údajů Státní veterinární správy bylo loni takto bez omráčení zabito v Česku 144 kusů skotu, 119 ovcí a 61 tisíc kuřat, což není ani promile poražené drůbeže.

Pakliže by zákon umožnil rituální porážky provozovat komerčně, mohlo by se Česko stát vývozcem halal a košer masa ve velkém na Blízký východ, kde je o něj zájem. A snadno by takové maso zaplavilo i tuzemské obchody, neboť zákon nenařizuje maso jako halal nebo košer jakkoliv označovat.

„Politici, kteří se nyní pokusí návrh znovu oživit, riskují zklamání veřejnosti a ztrátu důvěry svých voličů. Česká společnost v minulosti jasně ukázala, že otázky týkající se ochrany zvířat vnímá velmi citlivě, a očekává, že zástupci ve Sněmovně budou tyto hodnoty hájit. Poslanci mají nyní příležitost jasně se postavit na stranu zvířat a svých voličů a ukázat, že jejich slovo má váhu,“ říká k tomu Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat, která za zastavení halal a košer porážek lobbuje.

Podle něj by se Česko mohlo stát centrem halal košer porážek v rámci celé Evropy. Porazit zvíře bez omráčení a za plného vědomí přitom mnohdy nepožadují ani židovské a muslimské náboženské obce. Často si vystačí s tím, že zvíře je ještě před smrtí vykrveno, aby jej považovaly za košer či halal. „Takhle bude Česko imámštější než imám,“ zlobí se Buršík.