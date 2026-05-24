Do Itálie vyrazilo společně se svými pedagogy celkem 56 žáků z České republiky. Krátce před jedenáctou hodinou ve středu večer se u části skupiny začaly objevovat stejné příznaky jako silná nevolnost, zvracení či vysoké horečky.
K hotelu v Monterotondu, který leží zhruba 35 kilometrů severně od italské metropole, proto vyjely sanitky a zdravotníci zahájili převoz nemocných do římských nemocnic Sant’Andrea, Gemelli a Sandro Pertini.
Podle tamějšího deníku Corriere di Rieti byli nemocní ve věku kolem patnácti a šestnácti let. Italské listy také uvedly, že lékaři pacienty ponechali pod dohledem, jejich stav však nebyl vážný.
Šlo o školní výlet základní školy z Hradce Králové, uvedla CNN Prima News, která na případ upozornila. Podle televize bylo nakonec hospitalizováno patnáct dětí a jedna učitelka. Většinu z nich lékaři propustili už dříve, poslední tři studenti odletěli zpět do České republiky v sobotu.
Případem se zabývá také české ministerstvo zahraničních věcí. „Ministerstvo zahraničních věcí o dané záležitosti ví a prostřednictvím našeho velvyslanectví v Římě průběžně poskytuje konzulární asistenci,“ sdělil pro CNN Prima News mluvčí resortu Adam Čörgő.
Italské úřady nyní pátrají po tom, co hromadné zdravotní komplikace českých studentů způsobilo. Definitivní závěry zatím nezveřejnily.
Zpočátku podle italského serveru panovalo podezření na otravu jídlem z hotelové večeře, tuto variantu však oslabila zjištění, že studenti jedli na různých místech i v odlišných časech. Italští zdravotníci proto prověřují i možnost virové nákazy nebo kontaminované vody.