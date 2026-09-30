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Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan

Josef Kopecký
Přímý přenos   12:52aktualizováno  13:14
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi před hlasováním o nedůvěře vládě...

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi před hlasováním o nedůvěře vládě (30. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Matěj Ondřej Havel (TOP 09) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Vít Rakušan (STAN) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Vít Rakušan (STAN) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Jan Berki (Starostové)a Robert Králíček (ANO) na schůzi Poslanecké sněmovny....
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Vizí vlády Andreje Babiše je podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušan zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. „Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčítá Rakušan Babišovi. Škodí tím podle něj občanům vlastní země.

Za lež označil tvrzení koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, že bude konsolidovat zemi v druhé polovině volebního období poté, co na příští rok navrhuje schodek státního rozpočtu 386 miliard korun, druhý nejvyšší v historii samostatné České republiky.

„Jste vázán smlouvou se stranou, která odmítá označit Rusko za původce agrese,“ řekl Rakušan v narážce na hnutí SPD šéfa Sněmovny Tomia Okamury.

Rakušanovo vystoupení nesledoval ve Sněmovně ani premiér Babiš a téměř prázdná byla při vystoupení šéfa STAN, podle průzkumů momentálně nejsilnější opoziční strany,i lavice členů vlády za řečnickým pultem. Babiš i polovina ministrů jeho vlády vystoupili již v úterý, kdy až na jednu výjimku nepustila koalice ANO, SPD a Motoristy sobě opozici ke slovu. Mluvit mohl jen šéf ODS Martin Kupka, ale pak se u řečnického pultu střídali jen koaliční politici, až na šéfa Sněmovny Okamuru ministři. A pokračovalo to i ve středu dopoledne.

Šéf Pirátů Hřib prohlásil, že premiér Babiš je „dotační feťák“ a Agrofert sosá dotace

Až kolem poledne se dostali ke slovu opoziční řečníci – šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, předseda strany Matěj Ondřej Havel a po nich Rakušan a šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

Podle Hřiba je Babiš „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace. Ani při Hřibových slovech premiér v jednacím sále nebyl.

Své vystoupení měl v úterý odpoledne, kdy mluvil přes hodinu a tři čtvrtě.

„Nedopusťte, aby tento horor pokračoval,“ vyzval Hřib voliče, aby přišli příští týden k senátním a komunálním volbám. Ty na počet poslanců, o něž se opírá Babišova vláda, nemají ale žádný vliv,

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Způsob hospodaření současné vlády opozice uvádí jako jeden z hlavních důvodů, proč pár dnů před komunálními a senátními volbami vyvolala mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě.

Nemá sílu sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.

Babiš si tak je jistý, že snaha opozice vyjádřit nedůvěru vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude marná. „Výsledek se dá očekávat,“ řekl v úterý.

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