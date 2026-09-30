Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan

Za lež označil tvrzení koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, že bude konsolidovat zemi v druhé polovině volebního období poté, co na příští rok navrhuje schodek státního rozpočtu 386 miliard korun, druhý nejvyšší v historii samostatné České republiky.
„Jste vázán smlouvou se stranou, která odmítá označit Rusko za původce agrese,“ řekl Rakušan v narážce na hnutí SPD šéfa Sněmovny Tomia Okamury.
Rakušanovo vystoupení nesledoval ve Sněmovně ani premiér Babiš a téměř prázdná byla při vystoupení šéfa STAN, podle průzkumů momentálně nejsilnější opoziční strany,i lavice členů vlády za řečnickým pultem. Babiš i polovina ministrů jeho vlády vystoupili již v úterý, kdy až na jednu výjimku nepustila koalice ANO, SPD a Motoristy sobě opozici ke slovu. Mluvit mohl jen šéf ODS Martin Kupka, ale pak se u řečnického pultu střídali jen koaliční politici, až na šéfa Sněmovny Okamuru ministři. A pokračovalo to i ve středu dopoledne.
Šéf Pirátů Hřib prohlásil, že premiér Babiš je „dotační feťák“ a Agrofert sosá dotace
Až kolem poledne se dostali ke slovu opoziční řečníci – šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, předseda strany Matěj Ondřej Havel a po nich Rakušan a šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Hřiba je Babiš „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace. Ani při Hřibových slovech premiér v jednacím sále nebyl.
Své vystoupení měl v úterý odpoledne, kdy mluvil přes hodinu a tři čtvrtě.
„Nedopusťte, aby tento horor pokračoval,“ vyzval Hřib voliče, aby přišli příští týden k senátním a komunálním volbám. Ty na počet poslanců, o něž se opírá Babišova vláda, nemají ale žádný vliv,
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Způsob hospodaření současné vlády opozice uvádí jako jeden z hlavních důvodů, proč pár dnů před komunálními a senátními volbami vyvolala mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě.
Nemá sílu sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.
Babiš si tak je jistý, že snaha opozice vyjádřit nedůvěru vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude marná. „Výsledek se dá očekávat,“ řekl v úterý.