Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi

Premium

Fotogalerie 27

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Josef Kopecký
  20:00
Bývalý premiér a končící šéf ODS Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o příčinách prohry ve volbách a svých politických plánech. „Obávám se, že věci, za které jsme zaplatili politickou daň, protože byly nepopulární, ale jsou absolutně nutné, oslabí a pocítí to další generace,“ říká expremiér.

