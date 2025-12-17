Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi

Předal jste vládu svému hlavnímu soupeři Andreji Babišovi. Jak teď, už s odstupem dvou měsíců od voleb, hodnotíte, proč jste je nevyhrál?
Jednoduchá odpověď by byla, že jsme nepřesvědčili dost lidí. Hnutí ANO se podařilo zkoncentrovat hlasy bývalých levicových voličů, částečně i protestních a dostalo i hlasy, které propadly v předchozích volbách. Vládní strany ale dohromady získaly taky více hlasů, než jsme měli v roce 2021. To znamená, že nějaké jednoduché vysvětlení, že jsme naše voliče neoslovili, neplatí. Získali jsme více hlasů, ale prostě to nestačilo, on mobilizoval víc voliče i předcházející nevoliče.
Mocenská mašinerie hnutí ANO se nedá porazit bez úzké spolupráce středopravicových stran.