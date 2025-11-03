Průměrná teplota 7,9 stupně byla o 0,3 stupně nižší než průměr naměřený v období 1991 až 2020. „V řadě průměrných říjnových teplot od roku 1961 se letošní říjen řadí jako 28. nejchladnější (resp. 38 nejteplejší),“ podotkli meteorologové. Nejvyšší průměrná teplota v říjnu byla zaznamenána v letech 1966 a 2001, kdy dosáhla 11,3 stupně. Naopak nejchladnější byl říjen 1974 s průměrem 4,4 stupně.
Nízko se letos teploty držely hlavně v prvních říjnových dnech. „Začátek měsíce byl velmi chladný s teplotou výrazně pod hodnotou normálu. Poté se až do poloviny měsíce teplota pohybovala kolem hodnot normálu. V druhé polovině měsíce se střídala chladnější a teplejší období,“ sdělil ČHMÚ.
Do Česka přichází léto Všech svatých. Odpolední teploty budou nečekaně vysoké
Alespoň na 20 stupňů se letos teplota dostala 21. října v Českých Budějovicích a 23. října na jihu Moravy na stanicích Strážnice, Dyjákovice a Lednice. „Pro srovnání v letech 2023 a 2024 bylo na našem území zaznamenáno v říjnu celkem 19 a 11 dní s maximální teplotou 20 stupňů Celsia a vyšší,“ sdělili meteorologové.
Srážek spadlo v Česku v říjnu průměrně 47 milimetrů, což bylo 96 procent dlouhodobého normálu. O něco více pršelo v Čechách. „Srážky se na našem území vyskytovaly především v první a druhé dekádě měsíce,“ dodal ČHMÚ.