Letošní říjen byl v Česku druhý nejchladnější za posledních deset let. Průměrná teplota dosáhla 7,9 stupně Celsia, informoval na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Chladnější byl jen říjen 2016, kdy byl průměr na 7,4 stupních. Maximum se letos jen ve dvou dnech vyšplhalo alespoň na 20 stupňů. Srážkově se říjen podle ústavu držel v dlouhodobém normálu.
foto: AP

Průměrná teplota 7,9 stupně byla o 0,3 stupně nižší než průměr naměřený v období 1991 až 2020. „V řadě průměrných říjnových teplot od roku 1961 se letošní říjen řadí jako 28. nejchladnější (resp. 38 nejteplejší),“ podotkli meteorologové. Nejvyšší průměrná teplota v říjnu byla zaznamenána v letech 1966 a 2001, kdy dosáhla 11,3 stupně. Naopak nejchladnější byl říjen 1974 s průměrem 4,4 stupně.

Nízko se letos teploty držely hlavně v prvních říjnových dnech. „Začátek měsíce byl velmi chladný s teplotou výrazně pod hodnotou normálu. Poté se až do poloviny měsíce teplota pohybovala kolem hodnot normálu. V druhé polovině měsíce se střídala chladnější a teplejší období,“ sdělil ČHMÚ.

Do Česka přichází léto Všech svatých. Odpolední teploty budou nečekaně vysoké

Alespoň na 20 stupňů se letos teplota dostala 21. října v Českých Budějovicích a 23. října na jihu Moravy na stanicích Strážnice, Dyjákovice a Lednice. „Pro srovnání v letech 2023 a 2024 bylo na našem území zaznamenáno v říjnu celkem 19 a 11 dní s maximální teplotou 20 stupňů Celsia a vyšší,“ sdělili meteorologové.

Srážek spadlo v Česku v říjnu průměrně 47 milimetrů, což bylo 96 procent dlouhodobého normálu. O něco více pršelo v Čechách. „Srážky se na našem území vyskytovaly především v první a druhé dekádě měsíce,“ dodal ČHMÚ.

