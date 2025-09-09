Do konce roku si musí čtvrt milionu lidí vyměnit řidičské průkazy

Nejvíce držitelů řidičských průkazů, kterým končí platnost, je ve věku 61 a více let, přes 104 tisíc. Ve věkové kategorii 30 let a méně je naproti tomu pouze 20 500 řidičů, jimž končí letos platnost dokladů.
O nový doklad lze jednoduše zažádat on-line s pomocí bankovní identity přes Portál dopravy. Průkaz je navíc možné si nechat zaslat co nejblíže k bydlišti, například do výdejního boxu nebo kamenné pobočky Balíkovny. Napříč Českem si tak lidé mohou vyzvednout řidičské průkazy na více než 10 tisících místech.
|
Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz
„Bankovní identitu už aktivně využívá pět milionů Čechů s elektronickým bankovnictvím a každý si může zažádat o výměnu a zaslání na Portálu dopravy během několika minut. Řidičský průkaz si pak mohou vyzvednout ve výdejních boxech, které jsou lidem přístupné nonstop a nacházejí se plošně po celé České republice,“ uvedl výkonný ředitel Bankovní identity Marek Růžička.
Výměna řidičského průkazu z důvodu vypršení platnosti je zdarma a lze o ni požádat nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. Nově je možné využít za poplatek 100 korun některý z 10 tisících výdejních boxů, míst nebo Balíkoven napříč Českem. Za obvyklých 20 dní je pak možné si nový doklad vyzvednout klasicky i na kterékoliv z 206 obcí s rozšířenou působností.
|
Řidičský průkaz půjde doručit do výdejních boxů, novinka bude platit od července
Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) zažádalo o výměnu řidičského průkazu přes Portál dopravy s doručením do výdejních boxů nebo výdejen od začátku července 31 tisíc lidí. Ministerstvo chce stejným způsobem v budoucnu vydávat i průkazy novým řidičům nebo registrační značky a technické průkazy.