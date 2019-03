Seniorů za volantem je stále víc. Stát je ohlídá přísnějšími kontrolami

Není to tak dávno, co jeli třiaosmdesátiletý muž a den poté třiasedmdesátiletá žena v protisměru na dálnici. Experti ministerstva dopravy se po těchto dálničních incidentech začali znovu zajímat o seniory za volantem.

Lidé nad 65 let potřebují k řidičáku zdravotní potvrzení – a na ministerstvu mají podezření, že lékaři se často dají přemluvit a řidiče ani pořádně neprohlédnou. „I sami policisté neoficiálně na poradách říkají, že lékaři dávají razítko skoro bez problémů a právě bez té odpovědnosti,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Čísla hovoří celkem jasně – řidiči starší 70 let mají rok od roku čím dál větší podíl na nehodovosti. V roce 2014 zavinili 3,5 procenta nehod, loni už téměř 5 procent ze všech nehod.

A teď pozor: v Česku už je 97 523 lidí nad 80 let s platným řidičským průkazem.

Bez auta se neobejdou

Mnoho z nich je na autě závislých, protože už hůře chodí. Proto je jakákoli regulace seniorského ježdění velmi citlivou záležitostí.

„Mám devadesátiletého souseda, řidiče, který má problémy s chůzí, ale duševně je čilý. Má manželku, která je na tom pohybově velmi špatně,“ popisuje třiaosmdesátiletá Olga Kočendová z Brna, sama aktivní řidička.

Ministerští právníci vymýšlejí, jak seniory, respektive jejich lékaře víc kontrolovat. Podle informací MF DNES pracují s návrhem, že by čelil postihu lékař, který vydá zdravotní potvrzení a jeho pacient vzápětí způsobí vážný karambol.

Je pravda, že senioři se moc bát nemusí. Pravděpodobnost, že jim lékař zakáže řídit, je 1:500. Ti loni odňali řidičák 2 786 lidem nad 65 let. V téhle věkové skupině je ale 1,3 milionu řidičů.

Obvodní lékař Václav Šmatlák však malé číslo vysvětluje tím, že staří lidé, kteří by už podmínkám nevyhověli, ani žádat lékaře o razítko nepřijdou.

„Ze stovky pacientů jich asi pět nezíská povolení k řízení auta. Nejčastější příčinou nevydání povolení není zhoršený zrak, ale počínající demence, například Alzheimerova choroba,“ mluví o svých zkušenostech obvodní lékař ze Štětí Leoš Vysoudil.

Klišé o důchodcích, kteří sedí doma za pecí, dávno neplatí. Olze Kočendové z Brna je 83 let a pořád ráda řídí auto. Vůbec si nepřipouští, že by jí při prohlídce mohl lékař řízení zakázat.

„Já jsem dlouho hrála tenis. Díky sportu rychle reaguji, což mi při řízení pomáhá. Když jedu autem, jsem stále ve střehu,“ vypráví Olga Kočendová. Má renault z roku 2002 a nebojí se ani rychlé jízdy. Vzpomíná, jak vezla jednoho známého do Německa. Ten jí půjčil rychlý vůz a dostala tam pokutu, protože jela na dálnici 220 kilometrů v hodině. Nevšimla si omezení.

Její příklad ukazuje, že řidiči nad osmdesát let nejsou jen kolonkou ve statistice, ale reálně jezdí. Zadruhé, dokládá i fakt, že věk není automaticky rizikem. Díky sportu si řidička i v seniorském věku své reflexy zachovala.

Platný řidičský průkaz mají podle statistik i dva Češi nad sto let. I když nejznámější stoletý Čech – cestovatel Miroslav Zikmund – mezi nimi už není. Už dávno neřídí a ve svých tatrovkách jen pózuje fotografům.

Pro řidičák a povinně k lékaři

Státní organizace BESIP letos pořádá nebo podporuje tři osvětové kampaně, které se důchodců týkají. Jedna oslovuje přímo nejstarší řidiče. „Tato kampaň se jmenuje Jedu s dobou a senior si při ní může vyzkoušet na okruhu jízdu v různých mezních situacích,“ říká vedoucí BESIP Tomáš Neřold. Besedy nazvané „Senior bez nehod“ cílí na starší obecně – i na chodce.

A do třetice, i letos se objeví v českých městech stánky, u kterých si budou moci řidiči nechat změřit zdarma zrak. Podobná kampaň s názvem Slepí vrazi proběhla už v minulosti. Vyšlo z ní, že pouze 28 procent řidičů má oči zcela v pořádku a osm procent by kvůli zraku vůbec nemělo řídit.

V parlamentu se loni projednával i jeden návrh, který souvisel s řidiči a stárnutím. Poslanec Jan Birke z ČSSD přišel s nápadem nakázat řidičům zdravotní prohlídku u optika při každé výměně řidičského průkazu – to znamená jednou za 10 let. Nakonec se Birke dohodl s ministrem dopravy Danem Ťokem, že se prohlídky u očního lékaře objeví v nové verzi pravidel silničního provozu. Ťok chystá jejich velkou revizi včetně bodového systému.

Odchod do řidičského důchodu

Hlavním důvodem, proč dnes lékař starším lidem zakáže řízení, není kupodivu zhoršující se zrak.

„Jsou to nemoci, které často souvisejí s neurologií. Zasahují mozek a centrální nervovou soustavu. Jde o různé typy demencí a mozkové cévní příhody, které z pacienta dělají třeba částečně ochrnutého. Většina takových pacientů ví, že nemohou řídit, a ani se o to nepokoušejí,“ vysvětluje místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček z Chomutova. Ten měl loni v ordinaci jediného pacienta, jemuž vystavil posudek, že je nezpůsobilý.

K aktivitě ministerstva dopravy, které by chtělo nějak postihovat ryze formální prohlídky, jsou sami lékaři skeptičtí. „Podle mě za to zdravotník ručí už dnes, to není nic nového. Může na to poukázat třeba soudní znalec,“ míní praktický lékař Václav Šmatlák.