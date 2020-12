Co na Štědrý večer? Sehnat jídlo, všechno mi došlo, říká kamioňák v Anglii

„Mám tu ukrutný fofr, zrovna jsem měl rozehranou jednu velkou hru,“ směje se Čikota na začátek rozhovoru. Situace na letišti Manston v anglickém Kentu však příliš úsměvná není. Na místě jsou uvázlé stovky řidičů všech národností, nikdo z nich se však už na Vánoce domů nedostane včas.

Kdy jste se měl původně z Anglie vracet?

Přijel jsem v neděli dopoledne a v pondělí brzy ráno jsem vyložil náklad v Londýně, protože už jsem věděl, že se hranice zavírají. Moje dcera má kamarádku, se kterou studovala ve Francii a jejíž otec dělá v přístavu. Dostal jsem tak od ní informace, že by trajekty ještě mohly jezdit, tak jsem jel do přístavu v Doveru. Jenže tam už mě nepustili.

Takže jste v autě už od pondělka?

Ano, od pondělka trávím čas v autě. Naštěstí je mým velkým koníčkem čtení, tak teď čtu. V naší rodině kromě manželky máme všichni rádi fantasy. Teď čtu rozsáhlejší sérii, jsem u třetího dílu z třiceti devíti. Takže bych v Anglii teoreticky vydržel ještě dlouho (smích).

Vašemu kolegovi jsem včera říkal (ve středu, pozn. red.), že doufám, že se dostanu domů do Silvestra. Myslel jsem to jako nadsázku. Ale poté, co jsem včera mluvil s ambasádou, najednou mi připadalo, že to zas tak velký fór nebyl.

Jsou okolo vás další Češi, třeba nějaká skupina?

Mluvil jsem tu s jedním českým řidičem. Podle ambasády jich tu je dvě stě nebo tři sta, ale já jsem objevil asi čtyři. Nějakou družnou skupinu tady nemáme, protože jsme rozstrkaní každý jinde, navíc s auty popojíždíme. Velké skupiny ale tvoří Poláci. Ti tu měli dokonce otevřený prázdný kamion a pořádali párty.

Jaké jsou okolo vás jinak národnosti?

Vymyslete si nějakou, která tady nebude. Z Evropy přede mnou stojí Litva, vedle mě Španěl, jinak tu jsou Maďaři, Rumuni, Němci... Poláků je tady asi nejvíc.

Jezdíte do Anglie často?

V Anglii jsem poprvé. Nikdy jsem s kamionem nejezdil, teď jezdím čtyři měsíce, moc velké zkušenosti s tím nemám. Kvůli koronaviru jsem musel přestat s minulým zaměstnáním, takže mi nic jiného nezbylo.

Baví mě řídit, vžycky mě to bavilo. Dřív jsem jako spolujezdec jezdil na soutěže, takže jsem v autě trávil hodně času. I na dovolenou jsme jezdili hodně autem. Řídit mi nevadí, ale trávit Vánoce takovýmto způsobem, to už mi vadí.

Největší úkol bude sehnat něco k jídlu

Budou řidiči kolem vás nějak trávit Vánoce pospolu?

Myslím si, že žádná velká oslava tu nebude. Nemáme jak slavit, nemáme si ani co koupit. A když člověk sedí celou dobu v kamionu, moc toho neoslaví. Jen Poláci, kteří se hodně druží, jak jsem říkal, měli otevřená vrata od prázdného kamionu a měli tam menší párty, ale nebyla asi vánoční.

Co byste dělal, kdybyste byl dnes doma? Co jste měl v plánu?

Pravděpodobně to, co většina lidí. Připravoval Vánoce, večeři, balil dárky. Ty pro manželku za mě teď musí balit děti. Zkrátka ty běžné věci, co jsem kromě letošního roku dělal každý rok.

Těšil jsem se na to, že jsem 23. prosince měl zaparkovat auto a do 6. ledna odpočívat a nedělat nic, jen se věnovat rodině. Takže bych relaxoval, koukal se na televizi, na kterou se celý rok nekoukám. Takové ty běžné věci...

Budete si svátky s rodinou vynahrazovat později? Počkají na vás, nebo budou slavit už dnes?

Moje rodina to určitě dnes oslaví beze mě, byla by hloupost, aby si kazili Vánoce, když je mám zkažené já. Ale to víte, že si to vynahradím, přece si nenechám ujít rybí řízek a bramborový salát, to nemůžu.

A jaké jsou vaše plány na dnešní večer, kromě čtení?

Pokusím se sehnat něco k jídlu. Všechno už mi došlo. To bude největší problém, který budu mít večer. Chvilku budu poslouchat místní rádio, když bude vánoční a ne moc rocková. A pak si budu číst.