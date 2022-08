Ženy jsou šikovnější, 17letým bych řidičák nedala, říká instruktorka autoškoly

Co si myslíte o snížení věkové hranice pro získání řidičského oprávnění z osmnácti na sedmnáct let, jak je v návrhu novely silničního zákona?

Obáváme se, že to není úplně nejlepší nápad. Žáci mohou začít dělat autoškolu rok a půl před dovršením dané věkové hranice. V případě jejího posunutí by tak mohli začít chodit do autoškoly a jezdit už v patnácti a půl roce. Dnešní generace podle mě není zcela dospělá na to, aby měla v sedmnácti řidičák. Je to počítačová generace, kterou ani auta nezajímají. Není to jako dříve, kdy se mladí těšili, až si budou moci udělat řidičský průkaz, a měli to v podstatě jako metu.

Já v autoškole mám před sebou pedály, kdežto mentor ve voze se sedmnáctiletým dítětem je mít nebude.