Řidič formule, který se proháněl po dálnici, má zaplatit pokutu deset tisíc

Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

  13:53
Řidič formule, který s ní jel loni v září po dálnici D4, má dostat pokutu deset tisíc korun a zákaz řízení na půl roku. Jeho syn, který o celém incidentu mluvil od začátku s médii, má pak podle rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami zaplatit pokutu sedm tisíc korun a o řidičák má přijít na čtyři měsíce. Syn policejní verzi zpochybňuje a mluví o záměně řidičů. Oba muži se proti rozhodnutí odvolali.
foto: TrackZone

Majitel formule, která se několikrát proháněla po dálnici D4, se vrací z...
Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.
Po dálnici D4 u Příbrami se proháněla formule.
Informaci zveřejnil server tn.cz, městský úřad se pro iDNES.cz k případu odmítl vyjádřit.

Na začátku září se objevily policejní záběry z dálnice D4, na kterých jede vysokou rychlostí červená formule. Jednapadesátiletého řidiče vozu se policistům tehdy podařilo zastavit až v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami.

Samotný řidič vozu se k incidentu dlouhodobě odmítá vyjádřit. Do médií mluví jeho syn Lukáš, který tehdy uvedl, že jízdy formule po dálnici společně dokumentují už od roku 2019 a lidé si na ně budou muset zvyknout.

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Nyní se k celému případu vyjádřil znovu. V téměř půlhodinovém videu na platformě YouTube opakovaně zpochybňuje policejní verzi celého příběhu. Například to, že policie naháněla v září formuli už na dálnici. Podle Lukáše by v takovém případě nebylo možné, aby řidič formule vystoupil z vozu, připoutal formuli na přistavenou Škodu a odjel do garáže. V tento moment navíc naznačil možnou záměnu řidiče formule. Právě Škodu měl řídit syn řidiče formule Lukáš.

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Celé vyjádření sdělil na svém kanálu Trackzone, na kterém podobné jízdy dokumentuje už od roku 2019.

7. září 2025
Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Použije snad atomovku? Trumpovy hrozby zničením Íránu přes noc budí obavy

Premium
ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že jej zničí během jedné noci. Vyrojily se spekulace, zda prezident frustrovaný z pokračujícího konfliktu dokonce neplánuje využít jadernou zbraň. Mohl...

7. dubna 2026  14:08

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

7. dubna 2026  8:45,  aktualizováno  14:06

Pokus o vraždu bezdomovce. Soud potrestal náctileté, domlouvali se na síti

Trestní zákoník (ilustrační foto).

Sedm, šest a pět let vězení v úterý pražský městský soud uložil nepravomocně trojici mladistvých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na...

7. dubna 2026  13:30,  aktualizováno  14:01

Diktatura v Kalifornii. Založil si vlastní stát, kroksy tvrdě trestá

Premium
Sultán se svým doprovodem na akci potravinové banky v San Diegu. (31. července...

Světové krize, politické hádky a hrozby válek? Američana Randyho Williamse už tyhle problémy netrápí. Za pár tisíc dolarů si koupil kus kalifornské pouště, založil vlastní stát, korunoval se sultánem...

7. dubna 2026

Jurečku zajímá čeština ministra Bednárika, ten ho vyzval ke zkoušce z pěti jazyků

Na snímku zleva Ivan Bednárik a Marian Jurečka

Kvůli záměru vlády Andreje Babiše zavést pro taxikáře novou povinnost prokázat znalost češtiny se lidovec Marian Jurečka ptá ministra dopravy Ivana Bednárika, kdy sám podstoupí test z českého jazyka....

Sudetoněmecký sjezd nepořádáme a nepodporujeme, distancovalo se vedení Brna

Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat...

Žádným způsobem sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně nepodporujeme, nezajišťujeme, ani neorganizujeme, vzkazují městští radní kritikům této akce. Za týden se tématem sjezdu, který...

7. dubna 2026  13:44

U konzulátu Izraele v Istanbulu se střílelo, policie zlikvidovala několik útočníků

Turecká policie po střelbě poblíž izraelského konzulátu v Istanbulu zabila...

Turecká policie během úterní přestřelky poblíž izraelského konzulátu v Istanbulu zabila jednoho útočníka, další dva zranila a zadržela. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Podle izraelské diplomacie...

7. dubna 2026  12:37,  aktualizováno  13:25

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

7. dubna 2026  13:23

KOMENTÁŘ: Proč detektivům vládne Poirot? Netrpí traumaty a hraje ho Suchet

Premium
Sice puntičkář, ale lidský. David Suchet jako Hercule Poirot v televizním...

Vysílá se pořád dokola, nadto v druhém večerním bloku po dvaadvacáté hodině, a přesto si pořád udržuje statisícové publikum. Proč vyhrává zrovna Poirot, starosvětský typ detektiva, který snad nikdy...

7. dubna 2026

Nenapravitelný zloděj se policistům zkusil schovat pod balkonem. Bez šance

Když zloděj ve svém bytě v Ostravě zjisti, že si pro něj jdou policisté, snažil...

Nezvyklé místo si pro úkryt před policisty zvolil dvaatřicetiletý zloděj v Ostravě. Když zjistil, že si pro něj do bytu přišli strážci zákona, snažil se před nimi ukrýt pod balkonem. Jenže další...

7. dubna 2026  12:55

Šlechtovka, kulisa za miliony. Oprava se dál táhne, místní mluví o ostudě

Chlouba Stromovky. Šlechtova restaurace je napůl opravená od roku 2021. Tehdy...

Šlechtova restaurace – dominanta pražského parku Stromovka, stále zůstává zavřená. Přestože zvenčí prošla nákladnou obnovou už před několika lety, stále není hotová další etapa rekonstrukce...

7. dubna 2026  12:54

