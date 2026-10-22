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Ridera zachránila historickou pilu. V Ostravici buduje novou čtvrť pro život

František Strnad
  14:00

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V beskydské Ostravici začala výstavba nového rezidenčního projektu Kořeny Ostravice. Developerská společnost Ridera Development do něj investuje přibližně 700 milionů korun. | foto: Ridera

V beskydské Ostravici začala výstavba nového rezidenčního projektu Kořeny Ostravice. Developerská společnost Ridera Development do něj investuje přibližně 700 milionů korun. Na místě bývalého průmyslového areálu Arcibiskupské pily vznikne sedm bytových domů se 113 byty, komerční prostory a nové náměstí.

Projekt vzniká v areálu bývalé Arcibiskupské pily, která téměř dvě století sloužila ke zpracování dřeva. Výstavba využije již dříve zastavěné průmyslové území, a nebude tak vyžadovat zábor volné krajiny. Kromě bytových domů počítá investor také s vybudováním veřejného prostoru se zelení a komerčních jednotek určených pro obchody, kavárny a další služby.

„Na ploše bývalého brownfieldu bude nejen bydlení, ale i více zeleně, než je tam dnes. Nestáli jsme před rozhodováním mezi vyšší hustotou zástavby a zachováním přírodní zelené plochy. Nejde nám o to přidat do krajiny jednoduše nové budovy. Měníme kus území po průmyslu v místo, které bude pro obec dlouhodobým přínosem,“ vysvětlil Václav Daněk mladší, jednatel společnosti Ridera Development.

Sedm nízkopodlažních domů nabídne celkem 113 bytových jednotek. Podle developera budou budovy splňovat požadavky nejvyšší energetické třídy. K vytápění a chlazení mají využívat tepelná čerpadla, součástí vybavení bude také systém chytré domácnosti Siemens Connected Home. Projekt počítá rovněž s prostory pro ukládání sportovního vybavení a zázemím pro cyklisty.

Na místě bývalého průmyslového areálu Arcibiskupské pily vznikne sedm bytových...

Výstavbě předcházela rekonstrukce historických objektů Arcibiskupské pily, kterou zajistila stejná developerská skupina. Obnovené budovy pilnice a katrovny se zachovanou rámovou pilou dnes slouží kulturním, společenským a sportovním aktivitám. Za obnovu areálu získala Ridera ocenění od Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Nová rezidenční výstavba představuje další fázi přeměny původně průmyslového území. Vedle rozšíření nabídky bydlení má přinést také nové služby a veřejné prostranství, které bude přístupné obyvatelům obce i návštěvníkům Ostravice. Dokončení projektu developer předpokládá v roce 2029.

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