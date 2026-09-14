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Ridera chce ukončit soudní spory ohledně heřmanické haldy

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  13:04
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...

Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy (21. února 2024) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Těžká technika na prohořívající haldě v ostravské části Heřmanice (25. března...
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...
7 fotografií
Společnost Ridera Bohemia chce ukončit soudní spory, které od minulého roku vede se státním podnikem DIAMO kvůli oddělovací vzdušné stěně (OVS) na haldě Heřmanice. Ostravská firma trvá na tom, že vzdušná stěna splňuje příslušné technické normy i požadavky protistrany. „Jsme přesvědčeni, že naše inženýrské dílo je kvalitní,“ uvedl člen představenstva Ridery Bohemia Roman Rohel.

V současné době Ridera Bohemia opakovaně jedná s vedením a právními zástupci státního podniku DIAMO a chce ukončit vzájemné soudní spory, v nichž se ostravská společnost například domáhá náhrady za majetkovou újmu a za poškození dobré pověsti. Ridera je také připravena jednat o smluvní garanci kvality OVS proti prohoření.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co se děje okolo heřmanické haldy a jak probíhá sanace

„Věříme, že tyto kroky povedou ke zpřehlednění skutečného stavu na heřmanické haldě, k ukončení dalších zbytečných výkopů a vrtů poškozujících OVS a k nastavení konstruktivního dialogu, který je dlouhodobě zatížen vleklými majetkovými spory mezi Diamem a OKK Koksovnami jako vlastníky pozemků na haldě a stává se i nástrojem politického boje,“ přiblížil Rohel důvody rozhodnutí Ridery Bohemia.

Společnost Ridera dodávala materiál pro sanační práce na heřmanické haldě. Mezi lety 2014 až 2022 se podílela na budování stěny, která měla oddělit hořící část haldy od okolí a především skládky chemických odpadů společnosti OKK Koksovny. Obří rokli dlouhou přes 400 metrů měla zavézt recyklovanou směsí, což podle ní dokazuje více než 300 kontrol během realizace, desítky sond i její vlastní odborné posudky.

O co v právním sporu šlo? Ridera podala žalobu na statní podnik DIAMO kvůli nezaplaceným pracím z roku 2023 na stavbě oddělovací vzdušné stěny. Statní podnik nároky ostravské společnosti odmítá. DIAMO navíc na Rideru podalo žalobu kvůli dodávkám recyklované zeminy pro rekultivaci a obviňuje Rideru z nedostatků zásypového materiálu. Žaloba státního podniku se netýká budování OVS, ale jiné smlouvy.

Od roku 2022 nemá ostravská společnost se státním podnikem DIAMO uzavřený žádný kontrakt ani neusiluje o žádnou zakázku na sanaci haldy. Kvalitu oddělovací vzdušné stěny kontinuálně dokládá od roku 2014, kdy ji začala budovat, což dokládá znaleckými posudky. Stát chce ovšem získat jistotu, že stěna dostatečně brání průchodu termiky v haldě ke skládce nebezpečného chemického odpadu společnosti OKK Koksovny. „V jednáních s Diamem budeme dále pokračovat a navrhovat společná řešení,“ doplnil Rohel.

Co je heřmanická halda?

Heřmanická halda je více než stohektarový komplex, takzvaný důlní odval, začal vznikat už v 19. století. Největší množství materiálu na místo navezli ve 40. až 60. letech minulého století při rozvoji Dolu Heřmanice. Na haldě končilo i uhlí. Na obrovské ploše jsou v současnosti stovky tisíc tun materiálů včetně odpadu z koksoven a rozsáhlé bývalé odkalovací nádrže. Problémem je uhlí, které v hlušině zůstalo. Od roku 1998, kdy vznikl povrchový požár, halda zevnitř prohořívá a hrozí, že se oheň dostane až k chemikáliím a odkalovacím nádržím.

Na heřmanickou haldu jsme odpad nevozili, říká člen představenstva Ridera Bohemia

Ostravská firma Ridera Bohemia se do příběhu dostala jako dodavatel materiálu pro sanační práce. Od roku 2014 do roku 2022 se podílela na budování stěny, která měla oddělit hořící část haldy od okolí a především skládky chemických odpadů společnosti OKK Koksovny. Obří rokli dlouhou přes 400 metrů měla zavézt recyklovanou směsí, která vzniká například z bouraných staveb.

V roce 2023 ale vzniklo podezření, že na místě končily tuny různého dalšího odpadu. Vyšetřovat to začala i Česká inspekce životního prostředí a podezřelou se stala Ridera Bohemia. Ta od počátku odmítala, že by se dopustila jakéhokoli porušení. V roce 2026 si Ministerstvo životního prostředí převzalo od ČIŽP přestupkové řízení týkající se jejího tehdejšího působení a následně je zastavilo; podle ministerstva se Ridera na haldě ničím neprovinila.

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