Richterové se zastal i Nejvyšší soud. Dovolání Aliance pro rodinu odmítl

  9:43
Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Aliance pro rodinu ve sporu s pirátskou poslankyní Olgou Richterovou. Potvrdil tak verdikt, podle kterého politička nemusí ze svého facebooku odstranit starší příspěvek s vyjádřením, že aliance je Putinovým hlasem v Evropě. Nemusí se ani zdržet podobných prohlášení. NS rozhodl bez veřejného jednání. Výsledek, zatím bez odůvodnění, je dostupný v justiční databázi.
Olga Richterová | foto: Expres.cz

Aliance spojení s Ruskem odmítla. Příspěvek Richterové považovala za urážlivý, a to i kvůli současné situaci, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině.

„Výroky nepřekročily míru kritiky, která je v demokratické společnosti ještě přípustná,“ konstatoval loni předseda odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze Roman Horáček. Příměr byl podle něj sice kontroverzní, je ale potřeba hodnotit ho v kontextu rodinné politiky, o které Richterová mluvila.

„Žalovaná (Richterová) chtěla upozornit na to, že Ruská federace z hlediska své rodinné politiky zastává názory, které jsou odlišné od zastávaných názorů na území EU, z toho důvodu byl příměr použit k rodinné politice, nikoli k politické a vojenské situaci v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl loni soudce.

Aliance pro rodinu jako Putinův hlas? Přípustné, zastal se soud Richterové

Richterová vystoupila v červnu 2022 spolu s místopředsedou aliance Janem Gregorem v debatě televize CNN Prima News o manželství pro všechny. Zmínila, že aliance má k menšinám shodné postoje jako ruský režim, že není jasný zdroj jejích financí a že evropské ultrakonzervativní organizace dostaly z Ruska v posledních letech miliardy korun. Označila alianci za Putinův hlas v Evropě. Gregor tehdy tvrzení odmítl.

O den později tehdejší místopředsedkyně Sněmovny zveřejnila na facebooku sestřih debaty. Aliance ji poté zažalovala. Požadovala stažení příspěvku a zveřejnění vyjádření, že tvrzení byla nepravdivá. Žaloba se týkala také údajného tvrzení Richterové, že aliance je financovaná Ruskem. Nic takového ale podle pravomocného verdiktu Richterová neřekla.

