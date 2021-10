V Rozstřelu bude pirátka Richterová, v nové vládě chce křeslo ministryně práce

Richterová představí témata, která považuje v resortu ministerstva práce a sociálních věcí za klíčová. Je totiž jednou z kandidátek na post ministryně práce a sociálních věcí budoucí vlády koalicí Spolu a STAN s Piráty.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu. Po středeční první schůzce obou opozičních uskupení, která se o víkendu po volbách dohodla na vůli sestavit společně vládu, to novinářům řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. O 8. listopadu hovoří strany jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová Sněmovna.



„První, čemu se chceme věnovat, jsou programové otázky. Domluvili jsme se na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi,“ uvedl. O struktuře vlády, personálních otázkách a obsazení vedení Sněmovny se budou koalice teprve bavit, doplnil.

Tématem čtvrtečního Rozstřelu budou nejen povolební vyjednávání a možná spoluúčast ve vládě, ale také klíčové chyby v kampani. Volby přinesly Pirátům obrovské zklamání. V nové Sněmovně budou mít jen čtyři poslance. Na fóru Pirátů se okamžitě rozjela debata o budoucnosti strany. Někteří považují spoluúčast na vládě za sebevraždu, jiní si neumí představit roli v opozici. Již padl i návrh, aby jejich předseda Ivan Bartoš odešel z jejich čela.

Koalice Pirátů a STAN se s celkovým výsledkem 15,6 % hlasů v letošních volbách do Poslanecké sněmovny umístila na třetím místě. Tento volební výsledek koalici zajistil celkem 37 poslaneckých křesel.



V preferenčních hlasech však na plné čáře vyhrál STAN, Piráti v Poslanecké sněmovně získali pouze čtyři křesla, což je oproti minulým volbám markantní propad. V roce 2017 samostatní Piráti obdrželi celkem 10,79% a 22 mandátů.

Olga Richterová, rodným příjmením Ferjenčíková, je česká lingvistka a politička. V letech 2014 až 2018 působila jako zastupitelka městské části Praha 10, na postu místopředsedkyně Pirátů je od lednu 2018, rok poté, co se v říjnu 2017 se stala poslankyní.

Ve Sněmovně je místopředsedkyní výboru pro sociální politiku, členkou výboru zdravotního a stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.