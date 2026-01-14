Richterová se ptá, zda Babišovi nevadí Juchelkův hlavní poradce z neziskovky

Gregor je podle ní z ideologicky extrémní genderové neziskovky, za kterou označila Alianci pro rodinu.
Richterová se zeptala premiéra Andreje Babiše, zda mu skutečně nevadí takový člověk na pozici hlavního poradce jednoho z klíčových ministerstev. Babiš ani Juchelka zatím ve Sněmovně nereagovali.
Šéfka poslanců Pirátů argumentovala, že Gregor vyzýval k bojkotu firem podporujících „rovné manželství“, tedy aby manželství mohly uzavírat i osoby stejného pohlaví. To Piráti podporovali, zatímco Aliance pro rodinu proti němu vystupovala.
Ve Sněmovně nakonec prošlo jen to, aby osoby stejného pohlaví mohly uzavírat „partnerství“ místo „registrovaného partnerství“, varianta manželství pro tyto páry nezískala dostatečnou podporu, což zklamalo LGBT+ komunitu.
„Jsme přesvědčeni, že bude odborně i lidsky člověkem na svém místě. Děkujeme Honzovi za všechno, co v otázce ochrany základních lidských práv dětí na otce a matku, manželství muže a ženy, v otázce podpory pracujících vícedětných rodin a svobody slova vykonal,“ uvedla Aliance pro rodinu, když se Gregor kvůli nástupu k Juchelkovi vzdal funkce v Alianci pro rodinu.
Richterová přišla ve středu jako první k řečnickému pultíku ve Sněmovně v diskusi před hlasováním o důvěře vládě. Nenacouvala k němu podobně jako v úterý, kdy Piráti chodili ve Sněmovně pozadu.