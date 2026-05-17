Strachová zároveň o životě pod vlivem gurua vydává knížku s názvem Zmanipulovaná. Richardův příběh dramaticky skončil na podzim 2022, kdy ho – údajně na jeho vlastní žádost – usmrtily dvě ženy poté, co prý uvěřily, že jeho tělo po smrti zmizí. Nezmizelo, a ony stanuly před soudem kvůli vraždě.
Kdy jste se dozvěděla, že Richard zemřel?
Už od podzimu 2022 jsem měla informace, že léčba, na kterou jsem k němu docházela, nebude probíhat, ovšem žádné další podrobnosti jsem neměla. Informace ke mně přicházely několik měsíců jen po částech. Nejdřív velmi pomalu a neurčitě, až později začaly být konkrétnější. Občas se sice něco objevilo v médiích, ale nechtěla jsem tomu věřit. Pořád jsem si říkala, že to může být nějaké jeho rozhodnutí, že se někde ukrývá, protože potřebuje klid od lidí, které léčí. Nebo se snaží vyřešit něco osobního. Byla to směsice různých pocitů. Převládal určitý strach, a postupem času jsem na chvíli pocítila i úlevu. Zároveň jsem si to vyčítala – jak můžu cítit úlevu, když on někde možná trpí a skrývá se?
Richard přikládal ruce třeba na břicho nebo na záda, a pak se vystřídal další. Bylo řečeno, že dokáže orgánům říct, jak se mají chovat, a že je dokáže napravit.