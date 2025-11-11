„Posílám speciální pozdravy prezidentu Pavlovi, celé české politické komunitě a zástupcům, kteří se schází v tento velmi významný okamžik, aby uctili Jeho Svatost dialogem k jeho 90. narozeninám,“ říká ve videu herec, který je dlouhodobým podporovatelem Tibetu.
Video bude součástí úterní akce „dalajláma 90, Havel 89", která se koná ve Vinohradském divadle a má připomenout narozeniny těchto významných osobností.
Dalajláma 14. navštívil Česko poprvé v roce 1990, kdy do Prahy dorazil na pozvání Václava Havla. Jejich vztah se rozvinul v pevné přátelství založené na společných principech boje za svobodu a lidská práva, i když odrážel odlišné situace – Havel stál v čele státu, který se vymanil z komunismu, zatímco dalajlama usiloval o změnu v Tibetu.
Do Prahy se Dalajláma vracel opakovaně a byl pravidelným hostem konference Forum 2000, které byl Václav Havel duchovním otcem. Naposledy se oba muži setkali v prosinci 2011 přibližně týden před Havlovou smrtí.
Na podporu Tibetu navazuje i současný prezident Petr Pavel. Ten se s Dalajlámou setkal v Indii na konci července 2025, kde Jeho Svatosti Pavel poblahopřál k narozeninám.