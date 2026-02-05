„Dám si sám sobě výpověď a bude ze mě ministr životního prostředí?“ táže se sám sebe Chlad ve videu, které zveřejnil na sociální síti Instagram. Ve videu reaguje na informace televizní stanice CNN Prima News, která ve čtvrtek oznámila, že Chladovo jméno je mezi Motoristy zvažováno na stále neobsazený post ministra životního prostředí.
„Bude Richard Chlad nominován do funkce ministra životního prostředí? Musím říci, že zatím jsem ještě nebyl osloven ani předsedou vlády, ani ministrem Petrem Macinkou. Na druhou stranu, byl bych rozhodně lepším ministrem životního prostředí, než je pan prezident Pavel prezidentem,“ domnívá se Chlad ve videu, na kterém sedí vedle makety Svatováclavské koruny.
Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit
Redakce iDNES.cz se na spekulace, že by Chlad mohl být novým ministerským kandidátem, zeptala šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten ale do vydání článku nereagoval.
Poslanec Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel odmítl jmenovat do ministerské funkce, pro iDNES.cz prohlásil, že v současné situaci je i nominace Chlada možná. „Vzhledem k fantazijním výkladům práva ze strany pana prezidenta je možné snad úplně všechno,“ řekl Turek.
Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci
Miliardář Richard Chlad zbohatl v 90. letech, když začal podnikat s výherními automaty. V poslední době upoutal pozornost jako výrazný sponzor hnutí Motoristé sobě a podporovatel Filipa Turka. O Turkovi Chlad mimo jiné řekl, že je jeho stvořitelem. Sám miliardář také přiznává, že se dlouhá léta přátelil s Radovanem Krejčířem, který je vězněn v Jihoafrické republice za pokus o vraždu a obchod s drogami.
Pavel dlouhodobě odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí. Podle prezidenta opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Poukazuje na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin. V návaznosti na to premiér Andrej Babiš ve středu prohlásil, že Pavel Turka nikdy nejmenuje. Sám prezident pak vyzval vládu, aby předložila jiné jméno.