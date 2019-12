Co si myslíte o Gretě Thunbergové, která se konference také zúčastní?

Dokázala přilákat k otázce klimatické změny větší pozornost než vědci za deset patnáct let. Jenže co dál? Oslovila mladé, ale její projev v New Yorku nahrál lidem, kteří dlouhodobě říkají, že environmentalisté jsou zbytečně hysteričtí.