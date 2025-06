Evropská unie se od roku 2027 chystá rozšířit systém emisních povolenek také na domácnosti a osobní dopravu. Experti hovoří o tom, že po jejich zavedení by třeba cena benzinu mohla vzrůst až o 10 korun na litr. Opravdu tento scénář už za rok a půl hrozí?

Bohužel hrozí a je to ještě horší, než jsme čekali. My jsme varovali, že to může významně zdražit topení a pohonné hmoty, ale Fialova vláda to bagatelizovala, že nepůjde o zásadní částky, protože je tam strop 45 eur na jednu povolenku. Nyní se ukázalo, že žádný strop není, už dnes se s nimi k mému velkému překvapení obchoduje. Je to katastrofa, opravdu by to znamenalo, že cena benzinu a nafty může skokově vzrůst i přes 10 korun na litr. U plynu by mohla narůst o 25 až 30 procent. A o uhlí se radši vůbec nebavme.

