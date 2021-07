Richard Brabec o zákazu aut na benzin: Bez plynu a jádra to EU nepodepíšu

Ten dokument má asi 3,5 tisíce stran. Už jste ho nastudoval? Systém běží, ať už se nám to líbí, nebo ne. My nejsme ti, kteří vytvářejí pravidla hry, my je spolu vytváříme.

Ještě jsem to nestihl přečíst. To stihli asi jen ti, co to psali. Je to revoluce z hlediska environmentální, energetické a dopravní legislativy. Vyjednávání bude trvat několik let. Z prvotního zhlédnutí to nicméně je velice ambiciózní, což se, upřímně, čekalo.

Nechci si kupovat auta za několik milionů, proto Tesla pro mě není. Ale ve chvíli, kdy se elektromobily už pohybují okolo milionu, tak mě to velmi začíná zajímat.