Říčany vs. Orlová. Reportér prozkoumal místa, kde se údajně žije nejlépe a nejhůře

Cestou od říčanského nádraží na náměstí jsem minul informační tabuli na téma „participativní rozpočet“. Jinými slovy, do čeho by si místní přáli zainvestovat? Objevují se tam nápady jako „luční louky“, „coworkingové centrum“ a „bezobalový obchod“.



Středočeské Říčany se drží na první příčce jako město, kde se v Česku žije nejlépe. Předběhly dokonce i Prahu. Mají příjemný minipivovar a romantickou zříceninu hradu pár kroků od náměstí. Je tu místo i na rozpustilé kuriozity jako betonovou sochu křesla ušáku v parku, do které si každý může sednout.

Společnost Deloitte hodnotila města jako každý rok podle 29 kritérií. Kdyby tabuli s říčanským „participativním rozpočtem“ viděl někdo z Orlové, která skončila poslední, nejspíš by se hodně divil. Orlovští by si na takovou tabuli mohli napsat, že chtějí zpátky zrušenou nemocnici a také nádraží.

Jak regulovat developery

To z Říčan se dostanete vlakem za půl hodiny na pražské hlavní nádraží. Blízko je dálnice D1. Panoráma tu kazí pouhé dva panelové věžáky ztracené v zeleni. Jen byty jsou tu už skoro stejně drahé jako v Praze. Jestli se tu vyskytují nějaké neduhy, tak jsou to přesně nevýhody města, do kterého se lidé odevšad hrnou. Špatnou známku Říčany z 29 kritérií dostaly jen za kapacitu školek a dostupnost bydlení.

Ptám se starosty, jak si vysvětluje, že porazil další města kolem Prahy, která jsou na tom vlastně stejně? Černošice, Beroun, Brandýs nad Labem... „Asi tu máme tu přírodu ještě o něco hezčí ve srovnání se západním okrajem Prahy a méně průmyslu,“ odhaduje starosta Vladimír Kořen.

Ale ani v Říčanech není všechno růžové. „Zápasíme s přílivem developerů a stavebníků a narůstá tlak na veřejné služby. Taková města se mohou dostat do složité situace z hlediska zabezpečení občanské vybavenosti. Snažíme se tu výstavbu zmírnit. Byť za tu dobu, co jsem starostou, to je od roku 2010, se počet obyvatel zvedl z 13 tisíc na 16 tisíc,“ říká starosta Kořen, jinak někdejší známý moderátor České televize.

Kořen dokonce varuje, že když to takové oblíbené město přežene se svým růstem, tak pak klidně může i zkrachovat. Musí povinně zajistit místa ve školkách a školách a to stojí peníze z rozpočtu. Když vzroste počet obyvatel o pět tisíc, už je potřeba postavit školu.

Kořen to vyřešil takzvanou „etapizací územního plánu“. Prostě developery do města pouští postupně, aby město stihlo pro nové obyvatele školy či školky připravit.

Vyhráli jsme. Díky Praze

Říčany jsou městem, které se už sto let rozvíjí „se stříbrnou lžičkou v puse“. Už od první republiky to byla vyhlášená lokalita pro „letní byty“ Pražanů, ti si tady stavěli vilky. „U nás je ten příjemný život daný historicky. Jezdil sem pan Nový, pan Burian, měli tu své letní byty,“ říká Irena Moudrá, která vede v Říčanech okrašlovací spolek.

Starostův oponent v zastupitelstvu Tomáš Krebs má svoje Říčany přirozeně také rád, ale sarkasticky MF DNES odepsal, že vyhrály díky blízkosti služeb, které jsou „ne tady, ale v Praze“.

„Největší problémy jsou tu spojené s dopravou. Trápí nás nedostavěný okruh Prahy, neexistující silniční obchvaty okolo Říčan, neefektivní MHD nebo přestupní terminály pro dojíždějící do Prahy mimo centrum města,“ vyjmenovává Krebs. A jednu věc mají vítězné Říčany s poslední Orlovou paradoxně společnou – ten les hned za humny.

Orlová: bez nemocnice a nádraží

Dostávám maily typu: zvedni ten svůj dvěstěšestej zadek a udělej něco s tou dírou – vypráví mi jedna z úřednic radnice v Orlové. Město Orlová na Karvinsku má „razítko“ na to, že se tam žije nejhůř v Česku. V přehledu konzultantské firmy Deloitte skončilo letos na posledním, 206. místě.

Orlová ztrácela body v kategorii ovzduší, zaměstnanosti a excelovala – trochu ironicky – jen v dostupnosti bydlení. Což tak nějak souvisí s tím, že se lidé odsud stěhují pryč.

Nutno však dodat, že při bodování šlo o analýzu statistických dat. Žádní hodnotící komisaři orlovskou radnici nenavštívili.

VIDEO: Zdravotníci z nemocnice v Orlové protestovali před krajským úřadem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za radnicí má Orlová obrovskou hlubokou zarostlou díru, kterou měl zřejmě na mysli pisatel mailu zmíněného v úvodu. Mělo se tam stavět nové náměstí a hloubit podzemní garáže, ale dodavatel místo opustil po neshodách předčasně. Jasně, díra není na očích, ale Orlová má na tyhle symboly smůlu. „Asi nenajdete jinde třicetitisícové město, které nemá nemocnici a nádraží,“ přiznává místostarostka Naděžda Kubalová.

O zrušení akutní lůžkové péče v Orlové rozhodl kraj letos na jaře. Nic nepomohlo, že Orlovští demonstrovali s transparenty až v Ostravě. Takže příští rok by mohlo město v žebříčku kvality života ještě klesnout, pokud by tedy bylo kam.

A dostat se do Orlové odněkud zdaleka je bez vlaku také překvapivě docela komplikované.

Zelené město

Pár minut pěšky od radnice v Orlové už však začíná příjemný lesopark s rybníkem a restaurací Koliba. Člověk čeká ghetto, ale když sem přijede, je opravdu na první pohled příjemně překvapen.

„O Orlové se mluví jako o panelákovém městě. Když ovšem z kteréhokoliv orlovského paneláku vyhlédnete z okna, koukáte do zeleně. Nevím, jestli jsme nejzelenějším městem v Česku, ale nedivila bych se, kdyby ano. Rozhodně jsme městem zeleným,“ říká Lenka Pastorčáková, která odtud pochází.

Jasně, Kutná Hora to nikdy nebude, ale Orlová má (kromě roztomilé sochy orla v centru) i historické náměstí s kostelem na kopci, ke kterému se jde po pompézním schodišti.

Vedle něj je funkcionalistická spořitelna, kterou údajně obdivoval i David Vávra v seriálu Šumná města.

Ale zase i tady se projevuje „orlovská smůla“. Náměstí leží totiž na okraji, několik kilometrů od centra dnešního města. Kvůli dolování se nová Orlová od svého historického jádra „odstěhovala“. Mimochodem, u toho náměstí blikají závory a projíždí kolem nákladní vlak. Orlová má i koleje, ale osobní vlaky na ně z bezpečnostních důvodů nemohou.

Není to tady tak špatné

Samozřejmě jsem viděl i „vyloučenou lokalitu“ Poruba, kde už po poledni posedávají na židlích u domů hlavy rodin, které by měly být toho času ještě v práci. „Seriál Most se nám líbil, to my známe,“ poznamenala v té chvíli zaměstnankyně radnice Martina Szotkowská.

Viděl jsem i chátrající koupaliště s rezavým minigolfem, i když místostarostka Kubalová tvrdí, že za to mohou její předchůdci. A hned se chlubí nově zastřešeným letním kinem opodál, zimním stadionem, kde právě trénují dětští krasobruslaři a celkem 32 dětskými hřišti. A jsou tu kruhové objezdy, které se zde budovaly jako v prvním městě v Česku, takže pak Orlová dostala přezdívku „Rondlová“.

Orlovští anketu kvality života hodně prožívají. Lidé z vedení města říkají, že jim sousedé píší, aby se nějak bránili. Dokonce i místní opozice tepe spíš organizátory soutěže než současné radní. „V posledních letech se Orlová nenachází v nejlepší kondici, nicméně si nemyslím, že se jedná o nejhorší místo k životu. Jako vysokoškolský pedagog nemohu souhlasit s hodnocením kvality vzdělávání. V dojezdové vzdálenosti jsou všechny fakulty Ostravské univerzity,“ míní například proděkan pedagogické fakulty této univerzity Roman Farana, který v Orlové žije.