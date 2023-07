Horší než shořelé hotely? Zmizelé olivovníky, říká Čech žijící v Rhodosu

Rhodos je nyní uhašený. Hovoří se o tom, že oheň zasáhl 20 procent ostrova. Pokud srovnáte současný požár s těmi předchozími, byl výjimečný?

Na Rhodosu hoří každoročně, ale bývají to menší požáry, kterým ani nebývá v médiích dáván velký prostor. Tento požár byl mimořádný. Netuším, jestli byl největší v historii. Před dvěma lety tu hořelo také a požár byl možná rozsáhlejší. Akorát neshořely žádné hotely a infrastruktura a nehořelo v nejvytíženější turistické sezoně. Tehdy hořelo na severu ostrova, postupovalo to až k východní straně k Faliraki a Kolymbii. Dým byl po celém ostrově a dva dny v kuse byla oranžová obloha. To jsme třeba teď vůbec nezažili. I tenkrát hasila letadla, jako to bylo teď.

Říká se, že dobrý olivový olej dává rostlina až po sto letech. Takže to jsou dvě až tři generace lidí, které oheň postihl.