Zatmění Slunce je znamení, nikdo do naší zemičky nebude mluvit, míní Babiš

„Včera večer (v sobotu) byla strašně důležitá věc. Ve 23:43 byl slunovrat. Zatmění slunce, měsíc v novu a Matka Země a Otec Slunce nám vzkázali, prosim vás, že máme spolupracovat. Spolupracovat aspoň čtyři měsíce. Že se máme spojit a že nám tady do tý naší zemičky nikdo nebude mluvit. Ani ti velký, ani nikdo ze zahraničí. Protože vy dobře víte, že vy rozhodujete o osudu naší země...,“ začal Babiš příspěvek pod titulkem „Čau lidi, prší, tak mám kapucu“.

Na pomoc si přizval i další kolegy z vlády, kdy ministryně Alena Schillerová společně s Klárou Dostálovou a ministrem Richardem Brabcem nezapomněli během svých pěti minut říct aspoň jednou slovo „super“ a co všechno se podařilo.

„Super zpráva je, že se podařilo dojednat podporu navýšení rozpočtu. Je to velmi důležité. Je to sice astronomických 500 miliard korun, ale my je použijeme pro vás – pro občany, firmy a investice,“ připomněla vládní sliby ministryně financí Alena Schillerová.

Poslanci Evropského parlamentu schválili v pátek své usnesení jasnou většinou hlasů. Rezoluce je kritická k Babišovu možnému střetu zájmů. Český premiér podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert.

Chtějí poškodit Česko, hájí se Babiš

Tématu se věnovaly pozvané političky i v nedělní Partii na CNN Prima News, kde diskutovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD s pirátskou poslankyní Olgou Richterovou. Ta Maláčové připomněla její dřívější slova, že potvrzený střet zájmů je pro ní červená čára, ze kterou nelze jít.

„Řešení je soud. Je to ostuda nás všech, že si neumíme naše problémy vyřešit v Česku,“ reagovala Maláčová.

Evropský parlamentu vyzval Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování. Premiér Andrej Babiš ale ji odmítl komentovat.

„Tu rezoluci nechci moc komentovat. Jak každý ví, stojí za ní čeští europoslanci, kteří dělají vše jen pro to, aby Českou republiku v Bruselu poškodili,“ uvedl Babiš v prohlášení, které v sobotu poskytl ČTK.

Minulý týden se Babiš prezentoval ještě v jednom videu. V Lednici na zasedání nejvyšší představitelů zemí visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, natočil snímek, ve kterém zve sousedy ze Slovenska na návštěvu České republiky. V „Čau lidi“ poznamenal, že jeho slovenštině nerozuměli ani Slováci, ani Češi, a že tedy se jeho projev otitulkoval.