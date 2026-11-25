Proti usnesení hlasovali zástupci ANO, Motoristů sobě, SPD a také europoslanci zvolení za Stačilo! Kateřina Konečná a Ondřej Dostál.
V rezoluci europoslanci vyzvali českou vládu, aby zajistila, že systém financování České televize a Českého rozhlasu bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům do jejich práce.
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Ať je financování ČT a rozhlasu udržitelné a předvídatelné, vyzvali europoslanci vládu
Pro rezoluci týkající se změny financování veřejnoprávních médií v ČR hlasovalo 442 z 647 přítomných europoslanců. Proti jich bylo 158 a 47 se zdrželo.
Podle vedoucího delegace europoslanců za ANO Ondřeje Knotka není rezoluce podložená argumenty.
„Je to účelová a aktivistická rezoluce plná polopravd a nepravd na popud české opozice,“ uvedl po středečním hlasování Knotek, který hlasoval proti. Politickým silám, které podpořily rezoluci, jde podle něj o to znevěrohodnit českou vládu, protože se „nebojí říct bruselskému mainstreamu ne“.
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„Antibabiš, plné nepravd.“ Rezoluce o českých médiích rozdělila europoslance
Europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová uvedla, že se nesmí stát, aby vláda kontrolovala veřejnoprávní média prostřednictvím jejich financování.
„Současný systém poplatků funguje a nevidíme důvod ho bourat,“ uvedla Vrecionová. Další europoslanec za ODS Alexandr Vondra uvedl, že měl i se svými stranickými kolegy výhrady k některým pasážím rezoluce. Podle něj však bylo klíčové hlavní sdělení textu, a sice že „nezávislost médií a demokratické pojistky nejsou vnitropolitickou hračkou žádné vlády“.
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Financování médií musí mít záruky. Evropský parlament řešil situaci v ČR
„Jsem ráda, že většina europoslanců dnes podpořila rezoluci, která upozorňuje na ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií a oslabování demokratických pojistek v České republice,“ uvedla europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Rezolucí se podle ní Evropský parlament postavil na stranu lidí, kteří demonstrovali proti změně současného financování České televize a Českého rozhlasu.