Rozstřel
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v Rozstřelu odmítla, že by kvůli sérii kauz měla odejít z vlády. „Neodstoupím. Nevidím k tomu jediný důvod,“ uvedla hned v úvodu rozhovoru.
Největší část debaty se týkala jejího dlouholetého bydlení v obecním bytě v Bílině. Mrázová odmítla, že by šlo o zneužití výhodného bydlení. Tvrdí, že do městského bytu se stěhovala v roce 2009 jako matka na rodičovské dovolené, nikoli jako politička.
„Byli jsme opravdu v bytové nouzi. Byla jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi, žili jsme z rodičovského příspěvku a manžel měl standardní zaměstnanecký plat,“ popsala. Podle ní šlo o běžný městský byt, ne o sociální bydlení.
Později se rodina přestěhovala do většího, zhruba 130metrového bytu v historickém centru Bíliny. „Nebyl to žádný mezonet ani byt 5+1. Byl to standardní byt 3+1, jen s velkými místnostmi,“ hájila se ministryně.
Byt jako kotva
Na otázku, zda bylo fér zůstat v městském bytě i poté, co se stala místostarostkou a následně starostkou, odpověděla v emocích osobním příběhem. Připomněla komplikovaný rozvod i péči o děti.
„Během těch osmnácti let, kdy jsem v městském nájemním bytě bydlela, jsem byla devět let matka samoživitelka se dvěma dětmi. Městský byt pro nás byl kotva a jistota, že máme kde žít,“ řekla.
Odmítla také údaj, že by za velký byt platila jen 4 500 korun. „To není pravda. Nájemné, které jsem platila v rámci SIPO, bylo necelých osm tisíc korun. S energiemi byly náklady na bydlení zhruba 14 tisíc korun, v době energetické krize až 18 tisíc,“ uvedla.
Původní byt podle svých slov na konci března vrátila městu. Dnes bydlí u současného manžela, který má podle ní obecní byt po své matce. „Je to jeho domov. Není to sociální bydlení, je to nájemní byt v běžném režimu,“ řekla Mrázová.
Exekuce i hlučná diskotéka
Další část rozhovoru se týkala jejího bývalého manžela Romana Schwarze. Obyvatelé Bíliny si v minulosti stěžovali na hluk z jeho diskotéky. Mrázová odmítla, že by zasahování městské policie nebo přestupkové řízení ovlivňovala.
„Nikdy jsem nechtěla, aby tam městská policie nejezdila. Naopak, přestupkových řízení proti němu byla celá řada,“ tvrdila. Podle ní byly kvůli možnému střetu zájmů přestupky předávány jiným úřadům, například do Duchcova nebo Teplic.
O bývalém manželovi mluvila velmi otevřeně. „V průběhu času se ukázalo, že můj manžel neuměl úplně dodržovat normy, předpisy a zákony. Hodně jsme s tím bojovali,“ uvedla.
Současně připustila, že se kvůli jeho podnikání dostala i do finančních problémů. „Musela jsem z vlastních zdrojů doplácet na jeho podnikání. Na určitou dobu jsme skončili v exekuci,“ řekla. Na upřesňující dotaz doplnila: „Měla jsem exekučně obstavené bankovní účty.“
Lavičky pro manžela
Mrázová v Rozstřelu vysvětlovala také zakázku na opravu laviček v letním amfiteátru v Bílině, kterou vyhrál právě její tehdejší manžel. „Přihlásil se, splnil všechny podmínky zadávací dokumentace i kvalifikační požadavky. Neměla jsem jediný legitimní důvod to nepodepsat,“ řekla.
Zakázka se ale nakonec nerealizovala. „Byla zrušena po dvou nebo třech měsících. Nedocházelo k žádnému plnění,“ uvedla ministryně. „Soutěž ale byla zrušena bez udání důvodu,“ dodala.
V další části se řešily také objekty na jejím pozemku v Bílině. Jde například o pergolu, menší domek s komínem, přístřešek s karavanem, oplocení a zahradní úpravy. Mrázová přitom odmítla pojem černé stavby. „Nejsou to stavby ve smyslu stavebního zákona. Jsou to objekty umístěné na pozemku v rozporu s územním plánem,“ řekla.
Připustila ale chybu. „Měla jsem to řešit důsledněji. Mrzí mě, že jsem v sobě nenašla víc energie řešit ty objekty na pozemku dříve,“ uvedla se slzami v očích s tím, že v té době čelila vážné zdravotní výzvě v rodině.
Babiš mě podrží
„S mým třetím manželem jsme si procházeli velmi složitou životní situací. Lékaři mu diagnostikovali nádor lýtkové kosti, rok byl na vozíku a o berlích, absolvoval chemoterapie. Většina naší energie tehdy směřovala právě k řešení jeho zdravotního stavu,“ vzpomíná ministryně.
Podle ní pozemek historicky nebyl lesní plochou, ale do územního plánu se tak dostal „faktickou chybou“. „Dám všechno do stavu tak, aby to odpovídalo platným právním normám. Už na tom pracuji,“ slíbila.
Mrázová uvedla, že celou situaci vysvětlovala předsedovi ANO Andreji Babišovi. „Pan Babiš mi slíbil podporu. Vysvětlila jsem mu celou záležitost a slíbila jsem mu, že objekty umístěné na pozemku v nesouladu s územním plánem budu řešit,“ řekla.
Ve druhé části rozhovoru pak ministryně mluvila i o svých programových cílech. Vláda třeba podle ní míří k tomu, aby se v Česku do pěti let stavělo 50 tisíc bytů ročně. Z toho deset tisíc má být určeno pro potřebné profese. Hovořila podrobně i o Odboru pro sociálním začleňování na jejím ministerstvu, o evropských dotacích i o změnách ve stavebním zákoně.