Farského bychom měli, teď Bartoš, míní Okamura. Země je v krizi, odmítl Pirát

Poté, co se poslanec Jan Farský rozhodl vzdát funkce poslance, by na svůj mandát měl rezignovat také předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ve čtvrtek to uvedl předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého Bartoš kumuluje funkce, ačkoliv proti tomu dlouhodobě bojuje. Okamura ale míchá jablka a hrušky, míní Bartoš. Piráti podle něj nikdy neslibovali, že se vzdají mandátu od voličů.