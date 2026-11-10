Včasné odhalení nemoci však umožňuje plicní nádory úspěšně léčit. Bronchoskopii, tedy zákrok, při němž lékař zavede do dýchacích cest ohebný přístroj s kamerou, podstoupí v Česku ročně desítky tisíc lidí. Kromě pravidelných screeningů pomáhají k včasné diagnostice stále modernější technologie. Pro úspěšnou léčbu nádorů plic je totiž třeba získat také kvalitní vzorek z podezřelého ložiska.
Navigace je důležitá k tomu, dostat se s katetrem přímo k rakovinné lézi. „Slouží to v podstatě jako mapa při jízdě autem.“