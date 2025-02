Dlouhodobě nemocné žadatele o dávku má posuzovat ještě posudkový lékař

„Jedná se o to, že lidé, kteří jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, se musí také podrobit přezkoumání zdravotního stavu,“ řekla při jednání výboru Šafránková.

„Dáváte další práci posudkovým lékařům,“ podivovala se na tím poslankyně druhého opozičního hnutí ANO Jana Pastuchová.

„V praxi nefunguje kontrola zdravotní způsobilosti klientů Úřadu práce,“ hájil podporu návrhu lidovecký šéf výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský.

Kvůli nároku na peníze od státu se má po přijetí superdávky víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

Efektem revize sociálních dávek bude podle ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečky to, že třetině lidí se proti dnešku dávka zvedne a třetině by naopak měla klesnout. Na podporu by ale díky spojení příspěvků do jednoho mělo dosáhnout víc lidí, kteří dosud peníze od státu nepobírali, protože si o některou z dosavadních dávek nežádali.

Protest proti vzniku superdávky

Obavy z reformy dávek vyjádřily ve středu ráno před Sněmovnou desítky mladých lidí, řada z nich byli sociální pracovníci. „Připravovaná reforma dělí lidi nesmyslně na zranitelné a nezranitelné. Nastavuje normativy, které neodpovídají realitě,“ řekl Ondřej Dvořák. Podle protestujících budou nejhorší dopady Jurečkovy reformy na ty nejzranitelnější osoby.

Poslanci budou při závěrečném hlasování rozhodovat o zhruba pěti desítkách pozměňovacích návrhů.

Týkají se například rozšíření okruhu zranitelných osob. Výbor nepodpořil ve středu návrhy, aby za zranitelnou osobu byl považován i osamělý rodič s dítětem do 10 let. Podle koalice by to bylo příliš drahé, a proto se podle něj koalice přiklonila k tomu, aby za zranitelného byl považován osamělý rodič s dítětem do sedmi let. „Rodič desetiletého dítěte může chodit do práce a takové dítě už může chodit samo do školy,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Poslankyně ANO Jana Hanzlíková navrhuje rozšířit seznam zranitelných osob o osoby v prvním stupni invalidity a osoby v dlouhodobé pracovní neschopnosti delší než šest měsíců. Její kolega Igor Hendrych spolu s dalšími poslanci z ANO navrhl, aby mezi zranitelné osoby byly zařazeny také starší 55 let, pokud po dobu 35 let aktivně participovaly v systému důchodového pojištění. Podle Lucie Šafránkové z SPD by za zranitelné osoby měli být automaticky považováni lidé nad 65 let.