Prodlužování trvanlivosti masa? Inspekce prověřuje praktiky v KFC

Autor:
  14:26
Přelepit bednu s masem a trvanlivost je prodloužena. Na údajné nekalé praktiky v řetězci rychlého občerstvení KFC nedávno upozornil novinář Jan Tuna. Kvůli možnému pochybení amerického fastfoodu obdržela Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podnět ke kontrole, potvrdil pro iDNES.cz její mluvčí Pavel Kopřiva. Podle něj však inspekce provedla desítky kontrol ještě před zveřejněním reportáže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Podle Kopřivy od 1. ledna letošního roku provedli inspektoři zhruba 70 kontrol v pobočkách KFC. „Pochybení právních předpisů jsme zjistili v devíti případech,“ doplnil.

Nejčastější problémy se týkaly hygieny. „Šlo o různá porušení nařízení. Ve dvou případech byly odhaleny nevyhovující vzorky, nešlo však o ohrožení bezpečnosti,“ upřesnil mluvčí.

Konkrétně inspekce zjistila, že u ledu nebyly dodrženy požadované ukazatele pro pitnou vodu. „Byly překročeny limity pro koliformní bakterie i počty kolonií rostoucí při 22 a 36 stupních Celsia. V souvislosti s tím byla požadována například aktualizace příručky HACCP – doplnění výroby ledu, manipulace a čištění výrobníku,“ vysvětlil Kopřiva. V dalším případě byl v jídle překročen limit pro indikátorové mikroorganismy.

Co je koliformní bakterie:

Koliformní bakterie jsou skupina gramnegativních tyčinkovitých bakterií, které přirozeně žijí ve střevech lidí i teplokrevných zvířat, ale přežívají i v půdě. V potravinářství a vodárenství slouží jako indikátor fekálního znečištění – jejich přítomnost naznačuje možný výskyt patogenních mikroorganismů a riziko střevních onemocnění.

„Když maso smrdí, tak se umyje“

Tuna ve své reportáži upozornil na falšování trvanlivosti a používání zkaženého masa. Zaměřil se na pobočku KFC v Jablonci nad Nisou, kde podle svědků docházelo k přelepování etiket na mase po lhůtě spotřeby.

„Když maso hodně smrdí, tak se umyje. Když málo, tak se ani neumyje,“ popsal jeden ze svědků. „Když syrové maso smrdělo, obalilo se a prodalo,“ dodala další zaměstnankyně. Podle nich šlo o běžnou praxi.

Bývalí zaměstnanci uvedli také to, že maso se přelepovalo a prodávalo i po uplynutí doby spotřeby. Další svědek tvrdil, že bylo mražené i více než rok a pak znovu prodávané. „Zákazníci nemají šanci to poznat,“ řekl. Jiní svědci popsali, že do práce chodili i nemocní. „Řekl jsem manažerce, že mi není dobře. Odpověděla: To je jenom rýmička a kašílek, ty naděláš,“ zaznělo v reportáži.

Dánsko zavírá všechny pobočky KFC. Řetězec podváděl s trvanlivostí masa

Reportáž doplňuje i video zaměstnance Jiřího H., který ukazuje, jak se přelepují štítky na bednách s masem.

Sám Tuna se vydal přímo do jablonecké pobočky, odkud měly záběry pocházet. Na otázku ohledně prodlužování trvanlivosti se ale odpovědi od manažerky nedočkal.

KFC jakékoliv pochybení popírá

Na reportáž reagovali lidé na sociálních sítích a KFC se snažilo obavy vyvracet. „Maso dostáváme na pobočku čerstvé několikrát týdně a také ho čerstvé zpracováváme. Jeho trvanlivost je určena dodavatelem,“ stálo v jedné z odpovědí zákazníkům.

Podle KFC patří jejich kontrolní systém k nejpřísnějším v gastronomii. „Opakované neohlášené kontroly potravinářské inspekce i naše interní prověrky potvrdily, že se v restauracích KFC v Česku nemanipuluje s trvanlivostí čerstvého masa. Jen za letošek prošla síť KFC více než 550 kontrolami,“ uvedla firma. „Nebyl zjištěn jediný prohřešek proti potravinové bezpečnosti,“ zdůraznila.

„Není propojena s podnikáním v Dánsku“

Mluvčí SZPI Kopřiva dodal, že inspekce obdržela podnět ke kontrole konkrétní pobočky KFC. „Inspektoři provedli okamžitě kontrolu, která však zatím není uzavřena,“ řekl.

Barbora Cihlářová z agentury AC&C Public Relations, která KFC zastupuje, vysvětlila, že provozovatelé značky po celém světě fungují nezávisle. „V Česku značku KFC spravuje už 27 let společnost AmRest, která není nijak propojena s podnikáním KFC v Dánsku,“ uvedla. Zdůraznila také, že firma dodržuje přísná hygienická pravidla a má nastavené kontrolní mechanismy.

Reakce KFC na dotaz zákazníka na sociální síti Facebook.

AmRest v Česku kromě KFC provozuje i řetězce Burger King a Pizza Hut. Firma v reakci na obvinění v reportáži trvá na tom, že v Česku platí přísná pravidla.

KFC už nebude v Kentucky. Řetězec mění své sídlo a přesouvá se do Texasu

Problémy fastfoodu v Dánsku

Není to však první kauza, která řetězec provází. V červnu média informovala o problémech v Dánsku. Interní chat zaměstnanců a následné kontroly tamní veterinární správy odhalily podvody.

Bývalí zaměstnanci popsali, že se v restauracích běžně používala metoda „prodlužování“, tedy tisk nových etiket s pozměněnou trvanlivostí, pokud se maso nespotřebovalo včas. Dánská pobočka kvůli tomu uzavřela všech 11 restaurací.

Dánská televize DRTV pak odvysílala pořad „Podvod s kuřecím masem v KFC“, kde zaměstnanci hovořili o této praxi. Podle nich bylo takové jednání v rozporu se směrnicemi společnosti.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  15:51

Vážná havárie na Svitavsku. K nehodě autobusu a auta vzlétly dva vrtulníky

Z důvodu vážné dopravní nehody osobního vozidla a autobusu je podle hlášení policie zcela uzavřena silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice. Na místo letí dva vrtulníky letecké...

18. září 2025  15:49

Fed rozhodl o snížení sazeb téměř jednomyslně. Další vývoj je ale nejistý

Americká centrální banka navzdory nejistotám snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Pro uvolnění překvapivě hlasovalo hned 11 ze 12 členů měnového výboru. Zdá se, že předsedovi...

18. září 2025  15:47

Lidé na pražských mostech čekají na průlet stíhaček, akce se ale opět posouvá

Stovky lidí čekají na pražských mostech na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován na 15. hodinu, z...

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  15:37

Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko

Dva týdny před volbami do Sněmovny zahájí koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ve čtvrtek večer v Praze ve Slovanském domě závěrečnou část kampaně nazvané Teď jde o Česko! Akce se...

18. září 2025  15:36

Babička s batolaty v kočárku spadla do rybníka, skočila pro ně družinářka

Velkou duchapřítomnost prokázala družinářka, která ve středu v Čáslavi u Kutné Hory skočila pro starší ženu a její dva dvouleté vnuky do rybníka. Seniorka i s dětmi spadla do vody a kočárek se navíc...

18. září 2025  15:28

To Moskva vás v roce 1956 rozdrtila, připomněl Orbánovi švédský premiér

Švédský premiér Ulf Kristersson vyzval svůj maďarský protějšek Viktora Orbána, aby nezatahoval Švédsko do své předvolební kampaně. Učinil tak v otevřeném dopise na síti X, ve kterém rovněž Orbánovi...

18. září 2025  15:21

Velký den v Lánech. Poslední slova TGM prověří historici, pak se je dozví veřejnost

Před přečtením posledních slov československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka posoudí jejich pravost rychlá expertiza, popsali historička Dagmar Hájková a ředitel Národního archivu Milan...

18. září 2025  15:07

Škola tvrdých chlapů. Kde se budoucí dozorci učí poutat i zahánět vzpouru

Premium

Spoutat vězně, zahnat vzpouru i odřezat oběšence. To vše se učí budoucí dozorci v simulované věznici ve Stráži pod Ralskem. Reportéři iDNES.cz dostali možnost si jejich výcvik ve zkrácené verzi...

18. září 2025

Čistíme území od okupantů. Zelenskyj hlásí úspěchy při protiútoku u Dobropillje

Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci...

18. září 2025  14:56

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Kratom může vyvolat epileptické záchvaty, varují lékaři

Neurologové Městské nemocnice Ostrava (MNO) varují před užíváním kratomu. Podle jejich poznatků z praxe by mohl mít vliv na vznik epileptických záchvatů. Protizáchvatová poradna nemocnice v posledním...

18. září 2025  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.