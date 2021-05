Restaurace i vnitřní bazény se mohou otevřít dříve než 14. června

Nejde přitom jen o to, že incidence počtu padla již na 35 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dnů. Rozhodnutí ovlivní i rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Původně zatím vláda oznámila, že se od 31. května otevřou venkovní bazény na 50 procent kapacity. „Dovnitř se bude smět jenom do šaten,“ uvedl po jednání vlády Petr Arenberger den před tím, než oznámil rezignaci na post ministra zdravotnictví a než přišel premiér Andrej Babiš s tím, že Arenbergera ve vládě nahradí Vojtěch.

Postup vlády podle ministra Vojtěcha ovlivní jak vývoj incidence, tak rozhodnutí soudu

„K nějaké úpravě dojde. Ono to není závislé pouze na incidenci, je tam i určitý právní aspekt. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které budeme muset reflektovat, ale musíme to nejprve na vládě projednat. Je to kombinace epidemiologická a právní,“ řekl iDNES.cz Vojtěch.



Nejvyšší správní soud zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v nařízení ministerstva zdravotnictví.

„Není dost dobře jasné, proč dosahu pandemického zákona za účelem plošného preventivního omezení unikají restaurace, hospody, bary a kasina, když obchodní a výrobní provozy omezit lze. Není ovšem úkolem a posláním soudní moci, aby tento problém napravoval dopisováním zákona k tíži a újmě fyzických a právnických osob,“ dodal k rozsudku soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek.



Roušku budou dál nosit očkovaní i školáci

Vojtěch v tuto chvíli neuvažuje, že by plně očkovaní chodili bez ochrany dýchacích cest. „Za mě osobně bych byl obezřetnější. I člověk, který je očkován, může roznášet chorobu, byť riziko je mnohem menší. Pro mě nošení roušek je naprosto minimální hygienické opatření zejména v prostorech vnitřních,“ uvedl ve čtvrtek ministr pro iDNES.cz.

Dodržel by i nošení ochrany dýchacích cest ve školách do konce června. „Co bude v září, ještě uvidíme. Do konce června bych udržel opatření tak, jak je,“ uzavřel ministr zdravotnictví.



Komunistka Hana Aulická Jírovcová ve čtvrtek ve Sněmovně kritizovala, že se neřeší možnost ukončení nošení roušek u dětí na prvním stupni. „Jsou stále testovány a je to ta skupina, která je nejméně náchylná k tomuto onemocnění, aby aspoň zde byly odloženy v těchto měsících ty respirátory a roušky,“ vyzvala vládu komunistka.