Restauratéři: začínáme rozvážet jídlo, jen v surovinách máme desítky tisíc

„Je to jediná šance, jak alespoň zpracovat suroviny, které máme nakoupené a jinak se zkazí. Samozřejmě finančně to bude mít zdrcující ekonomický dopad a těch pár jídel přes den to prostě nezachrání,“ popisuje provozovatel pizzerie v Brně Jan Marášek.



Restauratéři se shodují, že jen v čerstvých surovinách mají každý tisíce korun.

„Jsou to desítky tisíc korun. Tím, že nakupujeme čerstvé od místních farmářů, máme v surovinách desítky tisíc korun,“ říká šéfkuchař a majitel restaurace ve Strakonicích Pavel Drdel.

Penzion a restaurace Na Čechách na břehu řeky Svratky v Lačnově u Poličky zase otevřel výdejní okénko, kterým budou lidem jídlo podávat.

„Budete moci odnést naše dobroty s sebou. K dispozici máme stále i létající talíř, který v případě potřeby dopraví naše jídlo i k Vám domů. Stačí zavolat nebo se zastavit při procházce kolem,“ napsal penzion na sociální síti Instagram.

Podobné vzkazy pro zákazníky mají desítky restaurací po celé zemi. „Ode dneška si u nás sice nesednete, ale v řeznictví vám každý den od 11:30 rádi prodáme maso a uzeniny. Komu se nechce vařit, rádi vám zabalíme teplé jídlo s sebou. Máme plné tanky piva, takže ho čepujeme do PET lahví,“ zní vzkaz restaurace Kantýna na Praze 1.

Obchodníci hlásí nárůst tržeb zhruba o dvacet procent. Supermarkety, které zůstaly otevřené, jsou většinou plné zákazníků. Většinou ale kupují jen běžné zboží, řada lidí ale přibalí do košíků konzervy a trvanlivé zboží.

„Nechci panikařit, ale zároveň chci co nejméně omezit pohyb mezi lidmi. Přijde mi zbytečné jít do obchodu denně pro nákup,“ komentoval Stanislav Janda dnes před obědem v obchodním centru Kaufland ve Strakonicích.

Ve vozíku vezl několik balení pitné vody a tři plata konzerv. Všichni zaměstnanci na kasách pracovali v jednorázových rukavicích. „Jsme denně v kontaktu se stovkami lidí. Daleko častěji si myjeme ruce,“ řekl jeden ze zaměstnanců.