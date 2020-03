Rozestupy mezi štamgasty? Hospody se přizpůsobí, ale potřebují jasné pokyny

Do restaurace Na Svépomoci v Táboře se vejde zhruba 70 lidí. Od 14. března se počet zákazníků rovná nule. Kdy vláda začne přísná karanténní opatření uvolňovat, zatím jisté není. Až se tak ale stane, je pravděpodobné, že do ní tolik lidí hned tak nezamíří. Stejně jako do všech ostatních restaurací a hospod.