Odložme respirátory hned, za měsíc, za dva. Co odborník, to názor

Povinnost nošení respirátorů v obchodech a hromadné dopravě by měla brzy upadnout. Experti se domnívají, že jakmile přejde vlna omikronu, respirátory by se mohly odložit. Někteří by do toho šli hned, jiní by počkali do března nebo dubna.