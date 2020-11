VIDEO: Takto vyrábí unikátní respirátor. Zabíjí covid a umí se sám vyčistit

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Před námi se tu vyráběly elektronové mikroskopy. Místo proto nese certifikaci ISO na čistý prostor,“ vypráví zakladatel firmy Respilon Roman Zima, když vcházíme do haly, kde stojí dvě výrobní linky.

Rodinná firma vznikla v roce 2013 a vyrábí v prostorách Technologického parku Brno.

Na jedné lince vznikají respirátory klasického tvaru, který z profilu vypadá jako písmeno C. Druhá linka chrlí takzvané rybičky kopírující tvar úst jako ležatý obdélník. „Každý obličej potřebuje trochu jiný tvar masky, proto budeme nabízet dva rozdílně konstruované, a to ve velikostech M a L. Později chceme přidat i velikost S pro děti,“ popisuje Zima.

Chlubí se tím, že jejich nanovlákenná membrána v masce zachytí až 99,9 procenta virů a bakterií. Ale také smogu, pylu, kvasinek či plísní. Jak je to možné? Díky extrémní hustotě nanovláken, která membránu tvoří.

„Nanovlákno si představte jako vlákno, které je tisíckrát tenčí než lidský vlas. Nanovlákna jsou přeskládána hustě přes sebe. Skrz tento materiál projde pouze čistý vzduch, je tedy schopný zastavit i tak malé částice, jako jsou viry. Vše zůstane na tom filtru,“ líčí zakladatel Respilonu.

Na nanovlákenném filtru tedy částice zůstanou, ne však na dlouho. A to díky technologii, kterou objevili v Izraeli. Filtr je totiž obklopen hnědou netkanou textilií s akcelerovaným oxidem mědi. „A ten, když přijde přímo do kontaktu s těmi viry a bakteriemi, je deaktivuje. Můžete si to představit jako schopnost respirátoru se samosterilizovat,“ říká Zima.

Respirátor tedy podle výrobců dokáže hubit i nyní nejčastěji skloňovaný vir SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19.

Jak respirátory vyrábějí

Na začátku výrobní linky jsou tři kotouče. Na dvou je právě netkaná textilie s akcelerovaným oxidem mědi, která posléze obklopí nanovlákenný filtr.

„V další fázi se materiály rozpojí a vkládá se do nich nosní klip. Ten zajišťuje perfektní obtažení okolo nosu. To vám zajistí jak ochranu, tak to, že se vám nebudou mlžit brýle,“ vyzdvihuje zakladatel firmy. Respirátor musí opravdu přiléhat k celému obličeji, aby plnil ochrannou funkci naplno.

Následně stroj do látky vyznačí tvar masky, tiskárna natiskne označení CE a poté už se přidělají šňůrky na uši. „Ty mohou mít různou velikost, to je navázáno na to, jakou velikost respirátoru v tu chvíli děláme,“ vysvětluje Zima.

Následně ještě linka vyvaří hlavní svár masky a poté ji vysekne. Zbylá látka putuje pryč.

Takto vyrábějí produkt VK RespiPro ve tvaru písmene C, který je v prodeji od listopadu. Oproti VK Respiraptoru ve tvaru rybičky, který plánuje firma uvést na trh ještě letos, se výrobní proces mírně liší.

Vydrží až 30 hodin

Na krabičce výrobku udávají doporučenou dobu nošení 30 hodin. Ale proč, když technologie s akcelerovaným oxidem mědi má neomezenou životnost?

„Jde o to, že maska má nějakou konstrukci. A když ji permanentně sundáváte a nandáváte, konstrukci ovlivňujete. Pokud máte sice superfiltr, ale dobře vám netěsní, tak maska pozbývá účinnosti. Proto je důležité ji po určité době vyhodit a vzít si novou,“ vysvětluje Roman Zima.

Důležité také je, že textilie s akcelerovaným oxidem mědi je i z vnitřní strany, do které vydechujeme a kterou si přikládáme na obličej. Jak jsme v laboratoři otestovali, v těchto místech roušky či respirátoru se běžně hromadí bakterie, kvasinky a při delším nošení také plísně. Brněnský respirátor je však zničí i z této strany.

Respirátory nyní prodávají v balení po dvou kusech za zaváděcí cenu 415 korun.