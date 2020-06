Respirátory z ČVUT mohou na trh, certifikaci získaly na poslední chvíli

Respirátor vychází z modelu vyvinutého v březnu na ČVUT. Původní polomaska připravená s pomocí 3D tisku však nemůže vznikat sériově. V následujících týdnech tak výzkumníci a firmy model upravili pro hromadnou výrobu na vstřikolisech.

Koncem dubna pak polomasky začala vyrábět firma Cardam. Je dceřinou společností České zbrojovky, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a společnosti Beneš a Lát.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu řekl, že díky volné licenci respirátory používají instituce ve 30 zemích. Vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimír Mařík uvedl, že ČVUT považovalo za povinnost poskytnout akademickým institucím návod návod na výrobu v době krize. Parametry dalších vylepšení a „know how“ už však podle něj mají tvůrci ošetřené tak, aby z toho Česko profitovalo.

Spolutvůrce původní masky Alexandr Lazarov řekl, že si nedovede představit nic lepšího, co by se jejich produktu mohlo stát. Ocenil také to, že díky tomu vznikl spin off, který přenesl akademické znalosti do průmyslu.

Právě ve spin off firmě Trix Connections Lazarov dohlížel na vývoj modelu pro sériovou výrobu. Už dříve řekl, že nejtěžší bylo vyladit formu pro masku. Ve středu uvedl, že se to podařilo „za pět minut dvanáct“, aby stihli certifikační proces podle plánu.

Firma Cardam už na počátku května předala 5 000 kusů nového modelu respirátorů ministerstvu zdravotnictví. Podle dohody měla zbylých 45 000 kusů dodat po získání plné certifikace. Mluvčí CZG - Česká zbrojovka Group Eva Svobodová ve středu řekla, že firma už předala Správě státních hmotných rezerv další tisícovku, zbytek pro ministerstvo dodá do dvou měsíců.