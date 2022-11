Mráz, čekání a strach z pohybu kabiny. Jak zachránit lidi z lanovky na Sněžku

Několik metrů nad zemí, co když to spadne? Asi první myšlenka, která proletí člověku hlavou, když se lanovka z ničeho nic zastaví. Do toho ji pak rozhoupe poryv větru. Nepředbíhejme ale.

Krátce před pondělní devátou ráno je parkoviště u lanové dráhy na Sněžku nezvykle prázdné. Možná za to může počasí - fouká, trochu mrzne a sněží. Nebo je důvodem uzavření lanové dráhy až do 9. prosince.

Ideální podmínky, které využili hasiči z Královéhradeckého kraje a horští záchranáři. Ti se zanedlouho pustí do záchrany pomyslných turistů z lanovky směřující na Růžovou horu. Mezi pomyslnými zaseknutými turisty je i redaktorka iDNES.cz.

Než však dojde k samotnému nástupu a dobrovolnému čekání na záchranu, je nutný brífink, který se koná v zázemí lanovky. Na něm padají všechny důležité informace.

„Dneska tady cvičí přes padesát záchranářů. Z toho je zhruba třicet hasičů z celého Královéhradeckého kraje. Mají speciální lezecký výcvik pro záchranu ve výšce a nad hloubkou,“ informuje mezitím mluvčí hasičů Martina Götzová.

HZS Královéhradeckého kraje @hzskhk Využíváme odstávku lanovky na Sněžku k výcviku hasičů-lezců @hzskhk a členů @HorskaC z ČR a Polska. Cvičíme záchranu osob z lanovky. Figuranti na vozíku jsou naši kolegové Libor a Martin, kteří seznamují záchranáře s tím, na co si dát pozor při záchraně vozíčkářů. https://t.co/9t8ijwoy4Z oblíbit odpovědět

„Ať jsme dole co nejdříve“

Poté se ještě většina hasičů a záchranářů přesouvá do zázemí, kde si na jedné z kabinek ukazují, jak záchrana bude vypadat na ostro. Po zhruba hodině a půl se jde konečně do akce.

První nahoru vyjíždějí hasiči a příslušníci horské služby. Po další zhruba půl hodině přichází řada na novináře. Většina totiž měla jedno přání - „ať jsme dole, co nejdříve“. Takže jdeme mezi posledními. Na evakuaci bude zanedlouho připraveno v šestnácti kabinkách zhruba 60 figurantů.

Do kabinky, která v běžném provozu pojme až šest lidí, se protentokrát vtěsnají maximálně čtyři. Většina je však obsazena třemi lidmi. Kromě novinářů figuranty dělají i samotní hasiči. Konečně se dostává kabinka i na naši skupinu. Jede se.

Očekáváme, že jednou vyjedeme na Růžovou horu a pak nás svezou níže - tedy tak, abychom byli dole mezi prvními. Jenže na Růžovou se svezeme rovnou dvakrát a poté zastavujeme v mírném zasněženém svahu. Pod námi je podle odhadů zhruba sedm metrů a na rychlou záchranu to nevypadá.

Záchranáři totiž teprve vybalují lana či trojúhelníkový sedák. Po deseti minutách čekání to vypadá na opravdu rychlou záchranu. Pod kabinkou se objevují tři záchranáři, kteří se pokouší zachytit lano, tak aby se mohli vyšplhat ke kabince. První pokusy jsou neúspěšné, ale nakonec se to povede.

Jenže v ten moment naděje na rychlou záchranu mizí. „Ne tu ne. Pojďte dolů,“ křičí na ně kolegové, kteří jsou zhruba sto metrů pod nimi. „Tak nic, promiňte,“ mávají a křičí hasiči, když pracně nahozené lano zase stahují.

Takhle se cítí lidi, když čekají na záchranu

„Tak máme smůlu, ale minule to bylo do dvaceti minut,“ uklidňuje nás kolega, který má podobnou akci za sebou.

„Lidi nemají strach z té výšky, ale z toho, jak se kabinka hýbe,“ doplňuje člen Krkonošského národního parku, který je třetím do party.

Minuty plynou a záchranáři nikde. „Ti dole už musí být sundaní. Takhle se asi cítí lidi, když čekají na skutečnou záchranu. A to my nepotřebujeme na záchod, protože jsme se na to chystali, ale když to nečekáš, to musí být strašný,“ přemítá několik metrů nad zemí.

Mrazivo a chladný vítr se po zhruba hodině čekání směle opírá do kabinky. V té je dopoledne zhruba stupeň až dva pod nulou. „Pořád lepší než být uvázlý na běžné lanovce, přímo na tom mraze,“ shodujeme se, když všichni stále koukáme na potok, který je přímo pod námi.

Ale pokud jde o stromy, tak ty již připomínají zimu z Ladových pohádek. „Hele už někdo jde,“ vykřikne kolega a ukazuje směrem k Růžové hoře. Skutečně, naším směrem míří skupina hasičů. Ale po jiskře naděje zase nic. Jdou dál.

Mezitím kolega rozdává tipy na pivovary. „Mám rád pivo. Objíždím malé pivovary a píšu o nich,“ chlubí se, zatímco vyjmenovává své favority.

Hasiči a Horská služba nacvičují záchranu lidí ze zaseknuté kabinkové lanovky na Sněžku (21.11.2022).

Po zhruba hodině a půl je tady naše chvíle. Jeden z hasičů míří na stožár lanovky a upevňuje si lano. Druhý ho jistý. Další dva míří pod kabinku. Směrem k Růžové hoře se již pomalu, ale jistě, slaňuje hasič. Každé jeho přiblížení a přitáhnutí však znamená jisté pohupování kabinky. „To už fakt vypadá nadějně. Teď už neodejdou,“ radujeme se, jak kdybychom na záchranu čekali dlouhé dny.

Jedno, dvě přitáhnutí a je na střeše. Na ní poté upevňuje lana. „Jděte dál od dveří, otevřu je,“ říká hasič, který dorazil na cvičení z Náchoda. Škubnutí a je to, dveře se skutečně pomalu otevřeli.

Tím to však nekončí. Teprve teď se pomalu slaňuje za hvizdu bot o nátěr lanovky. „Dám vám sem lano, ať mi sem nechodíte,“ zdůrazňuje.

Ještě malé úpravy lana a první může jít na to. „Dáma první,“ slyším od svých spoluuvězněných. Nasoukávám se do trojúhelníkového sedáku. U otevřených dveří kabinky to však není jeden z nejlepších pocitů.

Žlutý sedák, ve kterém záchranáři slaňují, nemá žádné upevnění. Funguje vlastně jen na principu, že si do něj sednete. „Rozkročím se a začneme. Otočte se ke mně a teď vás spustíme dolů,“ popisuje nadcházející okamžiky hasič.

Dole jsou již připraveni kolegové, kteří zvládnou naši kabinku evakuovat za zhruba 20 minut. Zůstáváme však uprostřed cesty na Růžovou horu. Nyní nás čeká asi půl kilometru zpět k dolní lanovce. Sníh, stromky, keře. Ještě pár uklouznutí a po zhruba dvou hodinách jsme dole.

Hasiči a Horská služba nacvičují záchranu lidí ze zaseknuté kabinkové lanovky na Sněžku (21.11.2022).

Hasiči mají v plánech cvičení na lanovce minimálně jednou ročně. „V loňském a předloňském roce jsme výcvik absolvovali na sedačkové lanovce v Orlických horách. Tady na Sněžce jsme byli naposledy před třemi lety,“ doplnila mluvčí Götzová.

Právě na dané lanovce dochází pravidelně k přepravě lidí s tělesným postižením či handicapem. I toho se v pondělí záchranáři zhostili. Figuranty se tentokrát stali bývalí příslušníci hasičského záchranného sboru, kteří jsou připoutaní na vozík.

„Vyzkoušíme si nejen dostat je na zem, ale pak provést transport relativně těžkým terénem, kde je prudký terén a nejvyšší převýšení,“ dodala Götzová.

Letos v únoru si například ostrý start vyzkoušeli hasiči a záchranáři na lanovce v Jeseníkách, kde uvízlo sto třicet lyžařů. Záchranáři tehdy museli slaňovat čtyři desítky lidí. Někteří z nich čekali na sundání dvě hodiny.

V minulosti se však staly i tragické události. Příkladem je případ zřícené kabinky lanovky na Ještěd, kdy přišel o život průvodčí. Dalších 14 lidí z jiné kabiny hasiči tehdy evakuovali.