Převléknout na chodbě, cvičit na divocha. Sportovci se vrátili do posiloven

Každý příchozí sportovec musí dát napřed recepční nahlédnout do dokladu, že absolvoval negativní text na covid. Sportovec musí mít buď potvrzení, že absolvoval antigenní či PCR testování, je očkovaný nebo covid prodělal.

„Samozřejmě máme proškolený personál, ale jsou to holky, které jsme přijímali jako recepční a nikoliv jako zdravotní sestry,“ říká Oldřich Rek ze Senergy. Prokázáním všemožných formulářů a potvrzení nařízená hygienická opatření nekončí.

Provozní pražského fitness centra R5 Eva Skřenková zároveň upozorňuje na nejasnost v tom, když přijde kontrola z hygieny či policie, kdo bude nést následek za to, že nějaký sportovec má špatný test či v prokázání na recepci lhal. To se však nedočte ani v nařízení ministerstva zdravotnictví.



Ranní cvičení člověka probere

Další za normálního provozu nebývalou věcí je, že sportovec musí přijít buď už oblečeni na cvičení, anebo se improvizovaně převlékat v prostoru vedle recepce, kde jsou navíc umístěné věšáky. Nanejvýš je tolerované převlékání na toaletách. Šatny totiž musí být z rozhodnutí vlády stále uzavřené, to samé platí i pro sprchy. Po cvičení tedy nezbývá, než se umýt jinde.



„To je druhá věc, že máme dočasně mimo provoz sprchy a šatny. Víme, co tady lidé musí obětovat, aby do fitka vůbec přišli. Je vidět, že fakt cvičit chtějí,“ chválí si Rek.



Přesto se zdá, že se sportovci s tím nemají větší problém. „Pro mě je podstatné, že vůbec může být otevřeno. Zavřené šatny a sprchy jsou sice nepříjemnosti, ale s tím se člověk může vyrovnat. Dá se alespoň opláchnout v umyvadle na toaletě, sprchy máme v práci,“ říká třiačtyřicetiletý Petr, jeden z prvních pondělních návštěvníků posilovny.



„Ranní cvičení člověka probere a den je pak mnohem lepší. Snad se budou omezení čím dál víc rušit,“ dodává s tím, že vydržet lze i cvičení v respirátoru. „Nijak příjemné to sice není, ale zvládnout se to dá. Pořád lepší, než necvičit vůbec.“



Uzavřené šatny a koupelny jsou především problém pro sportovce, kteří vyráží cvičit například před prací či místo obědové pauzy. Což potvrzuje i manažerka Eva Skřenková z fitness centra R5, které sídlí nedaleko Václavského náměstí a kam redaktorka iDNES.cz také vyrazila.



Respirátor je velká překážka

„Sídlíme v centru města. Chodí sem převážně cvičit lidé z kanceláří, a to třeba i místo obědové pauzy. Jenže při posledním rozvolnění také nemohly být otevřené sprchy a šatny. Takže z obleku do sportovního se jeden klient převlékal na chodbě. Další třeba z kanceláře přišel už ve sportovním,“ popisuje problémy, které s sebou nese „rozvolnění“ fitness Skřenková.

Další zatěžkávací zkouškou je pro sportovce respirátor, který nesmí sundat ani při cvičení. „Sám jsem si to vyzkoušel a za mě je to velká překážka. Pro lidi, kteří se nyní po pauze snaží dostat do kondice, tak v podstatě „jen“ přijít do fitka je těžký. Když mám na puse respirátor, přísun vzduchu je menší. Myslím si, že to lidi i odrazuje,“ přibližuje nad kávou další komplikace pro sportovce Oldřich Rek.

Sportovce, kteří dorazili v pondělí dopoledne do Synergy fitness, to však netrápilo. „Nemohla jsem to doma už vydržet, chyběly mi hlavně posilovací stroje. Cílím na růst, fitko je pro mě alfa omega,“ popsala jedna z prvních návštěvnic Veronika Zemanová.



Dočkat se nemohl ani další sportovec, posilující nedaleko Veroniky: „Bylo to strašně dlouhé, doma jsem si musel udělat posilku. Stojí to nějaké peníze a stejně to nevynahradí posilovnu jako takovou.“



Další zásah pro fitness centra je také omezený limit sportovců, který je stanovený na 10 lidí. Podle Reka se nyní provoz nevyplatí, ale už kvůli svým klientům v pondělí otevřel.

„Vůči těm lidem, kteří k nám chodí pravidelně, cítíme nějakou morální povinnost. Když je jakákoliv možnost otevření po takové době, je pro nás jasný povel otevřít. Lidé si to zaslouží,“ říká Rek. Podle něj jiná volba nebyla: „Pak můžeme počítat, jestli se nám to vyplatilo nebo ne.“



Žádné z fitness center, které redaktorka iDNES.cz navštívila, rezervační systém pro klienty nevyužívají. Zatím vyčkávají, co přinese tento týden. Pokud si chce však někdo rezervovat určitou hodinu, tak prý není problém.

Lidé se naučili cvičit online

Spolumajitel Synergy Oldřich Rek však současně doufá, že v dalších dnech dorazí více sportovních nadšenců. „Myslel jsem si, že ráno tady uvidím více klientů. V podstatě během dopoledne přišlo nějakých deset až patnáct lidí s tím, že polovina je navázaná na trenéry,“ přiblížil současný stav.

Rána pro fitness centra přišla především v prosinci, kdy je vláda opět uzavřela. Doba od ledna zhruba do března až dubna totiž bývá pro posilovny a fitness centra vůbec nejlepší. Lidé si do nového roku dávají řadu předsevzetí, například těch o hubnutí, takže než to valnou většinu z nich přestane bavit, bývá tento čas pro fitka finančně nejúspěšnějším obdobím v roce.

„Tím uzavřením jsme přišli o gro sezony. Jednoznačně nejlepší část je za námi,“ podotýká. Že zima je nejdůležitějším obdobím, potvrzuje u prázdného baru ve fitness centru R5 i Eva Skřenková. Ta přiznává, že pro ni bylo velmi depresivní vidět prázdnou posilovnu.

Skřenková také uvádí, že lidé si zvykli cvičit online a současně má obavy, že se jim nebude chtít z improvizované tělocvičny v obýváku zpátky do posiloven.

„Neumím to odhadnout. Před rokem se lidi vraceli rádi, ale teď se naučili cvičit online. Dělali jsme také online tréninky. Samozřejmě se bojíme, že se nevrátí. Ale je spousta lidí, kteří potřebují posilovnu a zvednout železa, těm to určitě chybí,“ míní manžerka fitness centra R5.



Majitelé center se shodují, že další uzavření už může být zlomové. Už nyní po půlroční pauze a výpadku peněz neplánuje většina žádné velké investice do oprav či nových strojů. Podnikatelé si už neumí představit, že by znova zavírali, nicméně se stále bojí, aby jejich činnost vláda opět nezakázala.