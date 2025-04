Trpělivost, empatie, řád. Jak vypadá práce v domově s těžkými autisty

Žijí ve světě, který vnímají, ale mnohdy mu nerozumí. Nedokážou říct, co je trápí, bolí nebo těší. Potřebují péči 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Vyžadují rutinu, ale starost o ně je vším jen ne nudným stereotypem.

Osm dospělých mužů s těžší formou autismu našlo útočiště v Domově se zvláštním režimem Daniela. V březnu 2023 ho otevřela nezisková organizace Diakonie Praha.

Domov se zvláštním režimem Daniela Komunitní služba pro lidi s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 19 let věku s těžší formou autismu, jejichž projevy chování vyžadují nepřetržitou a vysokou míru podpory a pomoci ve všech oblastech běžného života.

„Podobných zařízení s komunitním typem bydlení je málo. Máme tu totiž klienty velmi náročné na péči, jelikož mnozí z nich mají těžkou formu autismu mnohdy v kombinaci s mentálním hendikepem,“ vysvětluje Eva Štorková, manažerka sociálních služeb v Domově Daniela. Péče o tuto skupinu lidí je jednou z nejnáročnějších, kterou v Diakonii Praha poskytují.

I přesto za zdmi domova panuje přátelská atmosféra a zpočátku jen drobné indicie napovídají, že jde o speciální místo. Personál se tu rozhodně nenudí. Osm autistických klientů má na každé směně na starosti šest pracovníků sociálních služeb. V ideálním případě by měl každý svého vlastního, to ale zatím možné není. A problém není pouze v nedostatku peněz.

„Nátlak na pracovníky v sociálních službách je obrovský. Náborový proces nám tu běží v podstatě nonstop, protože pro práci tady potřebuje být člověk velmi empatický. Musí mít i vhodné charakterové rysy a vlastnosti, aby si s klienty sedl. Většina našich klientů navíc nekomunikuje běžným způsobem, takže personál musí být schopen vnímat, co vlastně mají na srdci,“ vysvětluje zdejší manažerka PR a fundraisingu Karolína Šugarová.

Detaily hrají prim

A když říká „na srdci“, tak nepřehání. I drobounké zaváhání personálu může vést k prudké změně nálady uprostřed domova. Hlavním klíčem k úspěchu je zjistit, co mají klienti rádi, co naopak ne, a toho se držet.

„Zapisujeme si denní režim klienta. Nezřídka se stává, že dostane k snídani místo rohlíku se šunkou chleba se šunkou, a proto je naštvaný. To všechno musíme zaznamenat, aby se to příště už neopakovalo. A kolegové si to mezi sebou musí předávat,“ vypráví Štorková.

A potvrzuje to i personál. „Je potřeba si pamatovat opravdu veškeré detaily. Jinak se může stát, že se klient rozzlobí, a to třeba i zpětně po dvou dnech. Někdy si ani neuvědomíte, že jste udělali něco špatně. A občas ani neuděláte, ale klienti zkrátka nemají náladu, a to může úplně stačit,“ vysvětluje Lucie, která v domově pracuje rok a půl.

Její kolegyně Michaela tu tráví teprve třetí měsíc, ale potvrzuje to samé. „Je to psychicky náročná práce. Když kluci nemají náladu, bývá to těžké. Jeden klient často s věcmi bouchá a mlátí. Navíc má sílu za čtyři chlapy. Někdy schytáte opravdu hodně ran. Ale některé dny jsou zase moc hezké, a to nás nabíjí pozitivní energií,“ dodává.

Noblesa a vyrovnanost spolu s jednotným přístupem všech pracovníků je v domově důležitá. Pokud personál ví, jak klient na určité věci reaguje, a najde s každým společnou řeč, je z velké části vyhráno. Život lidí s autismem se tím zkvalitní a také trochu uklidní. A díky tomu mohou pracovníci pomalu zkoušet posouvat limity daného klienta.

Mnozí z nich byli dříve umístění v psychiatrických nemocnicích, jiní zase daleko od hlavního města, kde mají rodinu. Domov Daniela jim tak umožňuje nejen kontakt s blízkými, ale i individuální péči, které je v Česku nedostatek.

Ačkoliv přesné statistiky chybí, v tuzemsku podle odborníků žije až 2,5 % lidí s poruchou autistického spektra. Každý rok jich přibývá, což může být způsobeno i tím, že diagnostiku čím dál více podstupují také dospělí a senioři.

Zvlášť pro ně jsou ale podmínky v ústavech často nevyhovující. Mnohdy končí v sociálních službách, kde o devět až patnáct takových lidí pečují dva nebo tři pracovníci, což je nedostatečné. Sehnat další je ovšem náročné, což potvrzuje i Eva Štorková.

Domovy se zvláštním režimem, kde klienti dostanou individuální péči, jsou navíc velmi vzácné. Za jejich dostupnost a plánování jsou odpovědné kraje.

Rituály a chaos

„Už bude večeře?“ ptá se jeden z klientů každých patnáct vteřin. Je teprve půl třetí. Pak vypráví o oslavě svých narozenin, kterou měl zrovna včera.

Těžkost a náročnost práce s autisty spočívá i v projevech, které se mohou u jednotlivých dost lišit. Lidé s poruchou autistického spektra bývají často označováni jako ti, kteří nevyhledávají sociální interakci a ani v ní nejsou moc zdatní. Což se o veselém mladíkovi říct nedá. Je rád a ochotně se hrne před fotoaparát, který je tu intimním nástrojem.

Že by bylo chybou každého člověka s poruchou autistického spektra rychle zaškatulkovat do jednoho šuplíku, ostatně potvrzují i zdejší pracovnice. Obě předtím pracovaly v domově pro seniory a shodují se, že na Danielu se vším, co přináší, je rozhodně nemohla připravit žádná učebnice.

„Často se píše, že podstatou autismu jsou pevně dané rituály. Říkala jsem si, že u osmi klientů to nebude nic těžkého. Ale spletla jsem se. Občas je to zkrátka chaos,“ popisuje Lucie.

Většina klientů tu totiž nekomunikuje běžným způsobem. A další z nich neumí mluvit vůbec. O věci si říkají třeba ukazováním. A zbytek už závisí na personálu.