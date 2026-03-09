Repatriačními lety se do Česka vrátilo už 1500 lidí, tři tisícovky tam stále jsou

Nejvíc cestujících do Česka přepravila letecká společnost Smartwings, která pravidelnými linkami, lety pro cestovní kanceláře a čtyřmi lety objednanými vládou přivezla do Prahy kolem 4000 cestujících, řekla ČTK mluvčí Vladimíra Dufková.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli uvedl, že v oblasti zasažené válečným konfliktem zbývají pouze jednotlivé skupiny Čechů. Na cestu do Česka čeká asi 140 Čechů v Kataru, ministerstvo zahraničí eviduje i sedmičlennou rodinu v Bahrajnu a skupinu českých poutníků v Jeruzalémě.
|
Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce
Zda bude ministerstvo na Blízký východ posílat další repatriační letadla, zatím není jasné. „Věřím tomu, že se brzy dostaneme do situace, kdy už nebudeme muset plánovat vládní letadla, ale zatím v té situaci nejsme,“ uvedl v neděli ministr. Ne všichni Češi podle dřívějšího vyjádření Macinky mají o repatriaci zájem.
Na Blízkém východě je v systému Drozd asi 3030 Čechů
V cestovatelském systému Drozd je k pondělnímu dni na válečným konfliktem zasaženém Blízkém východě registrováno 3030 Čechů. Je to zhruba o 720 méně než v neděli. Počet lidí zaregistrovaných v zemích v regionu nadále kontinuálně klesá. Registraci v systému musejí po návratu do vlasti zrušit sami cestující.
Do válkou zasažené oblasti v uplynulých dnech zamířily repatriační lety i lety komerčních společností. Lidé se dostávají zpět do Česka stále častěji i pravidelnými linkami.
|
Výbuch jsem viděl z okna, říká Čech. V Dubaji uvázl bez pomoci, docházejí mu léky
Ve Spojených arabských emirátech zůstává k pondělku nejvíc Čechů, je jich 1685, v neděli jich bylo 2164. V Ománu je registrovaných 477 lidí, v sobotu se na území této země nacházelo 587 Čechů. Desítky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii, jednotlivci v Bahrajnu, Libanonu nebo Kuvajtu a v Sýrii.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán před týdnem v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti a i nadále je letecké spojení s některými metropolemi Blízkého východu komplikovaný.
Počet Čechů zaregistrovaných v cestovatelském systému Drozd:
|3. března
|4. března
|5. března
|6. března
|7. března
|8. března
|9.března
|SAE
|3770
|3405
|3186
|2885
|2491
|2164
|1685
|Omán
|1324
|1107
|1029
|910
|691
|587
|477
|Jordánsko
|356
|362
|235
|206
|201
|150
|123
|Katar
|292
|330
|414
|372
|404
|364
|292
|Izrael
|248
|222
|209
|205
|193
|190
|165
|Saúdská Arábie
|209
|194
|171
|163
|161
|149
|141
|Bahrajn
|62
|58
|47
|45
|42
|42
|42
|Libanon
|62
|62
|67
|64
|59
|59
|60
|Kuvajt
|44
|40
|44
|44
|36
|36
|36
|Írán
|7
|6
|neuvedeno
|1
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|Sýrie
|5
|6
|11
|12
|12
|10
|9
|Irák
|3
|3
|neuvedeno
|2
|4
|neuvedeno
|neuvedeno
|Palestina
|3
|5
|5
|5
|5
|neuvedeno
|neuvedeno