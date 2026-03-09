Letadlo pro repatriaci využívá prezident, říká Macinka. Účelové tvrzení, zní z Hradu

  15:11
Vládní letoun, který má být určen k repatriaci zbývajících českých občanů na Blízkém východě je podle ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) využíván prezidentem Petrem Pavlem, kterého čeká návštěva Litvy a Lotyšska. Podle ředitele odboru komunikace kanceláře Hradu Víta Koláře je takové tvrzení ale účelové. Letadlo je podle něj k evakuaci příliš malé.
Před půl devátou ráno dorazil do Prahy vládní Airbus z Maskatu.Na jeho palubě bylo 96 českých občanů, kteří uvízli na Blízkém východě. (4. března 2026) | foto: Ministerstvo zahraničních věcí

„Jedné z posledních skupin čítajících desítky českých občanů, kterým vláda slíbila pomoc, tímto vzkazuji: vydržte, vyzvedneme vás. Jen co jediné letadlo, které má příslušná povolení, dnes odpoledne odveze prezidenta Pavla na jeho návštěvu Pobaltí,“ napsal Macinka na svém, když reagoval na Pavlův bilanční rozhovor k příležitosti tří let v prezidentském úřadu.

Pavel skutečně využívá vládní letoun, kterým spolu s manželkou Evou cestuje do Pobaltí. Podle mluvčího Víta Koláře jsou ale Macinkovy výroky účelové. „Tvrzení jsou bohužel účelová. Prezident využívá letadlo na státní návštěvu Litvy a Lotyšska s kapacitou 38 osob, které je proto k evakuaci nevhodné,“ píše pro iDNES.cz. „O využití je dohodnutý s předsedou vlády. Letadlo se navíc hned dnes odpoledne vrací do České republiky a je k dispozici,“ dodává.

Právě čas návratu letadla ale podle zdroje iDNES.cz, který je se situací objasněn, posunul repatriační let pro české občany na Blízkém východě ze dne až na večer. Jedno z vládních letadel totiž podle Macinky nedostalo povolení pro vlet do egyptského vzdušného prostoru. Proto se čeká na návrat Airbusu, který využívá prezident a který povolení od Egypta dostal.

„Menší vládní Airbus byl v rámci repatriačních letů vypraven již třikrát. Nyní má odletět pro skupinu českých občanů do Egypta, kam byli přepraveni pozemní cestou z Jeruzaléma,“ píše Macinka pro iDNES.cz. Macinka přiznává, že kapacita pro repatriační let není u menšího Airbusu ideální. „Toto letadlo má podobnou kapacitu jako letoun CASA (armádní vrtulový speciál, pozn.), který byl pro repatriace rovněž využíván, ale který na rozdíl od tohoto konkrétního Airbusu nemá povolení pro vlet do egyptského vzdušného prostoru,“ vysvětluje ministr.

„Při posuzování vhodnosti či nevhodnosti daného typu letounu pro repatriaci není názor úředníka Kanceláře prezidenta republiky ničím relevantní,“ píše Macinka pro iDNES.cz. Druhý z vládních Airbusů je využíván ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) na cestě do Spojených států.

9. března 2026  13:32,  aktualizováno  15:15

9. března 2026  15:11

Přímý přenos
9. března 2026

Premium
