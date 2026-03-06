Armádní airbus přiletěl z Ománu s dalšími Čechy. Druhé letadlo čeká v Egyptě

Autor: ,
  6:52
V noci přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst přivezl cestující z ománského Maskatu. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu. (6. března...

V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu. (6. března 2026) | foto: Ministerstvo zahraničních věcí

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...
Návrat Čechů evakuovaných z Blízkého východu vládním letadlem. (3. března 2026)
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
62 fotografií

„Další úspěšný repatriační let. Vládní letoun airbus mířící do Prahy z ománského Maskatu právě přistál,“ informovalo ministerstvo. V úterý a ve středu přivezly vládní speciály Čechy z Egypta, Jordánska a Ománu. Ve čtvrtek přistál na pražském Letišti Václava Havla letoun z jordánského Ammánu, který si od společnosti Smartwings pronajal český stát.

V Praze přistál už devátý evakuační spoj. S navrátilci se vítal i ministr Macinka

Do Ománu zamířil pro české občany ještě menší armádní speciál, kvůli přetíženosti letiště v Maskatu se ale musel vrátit do Egypta. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Do Maskatu se podle něj přesunulo velké množství lidí z Spojených arabských emirátů.

Český airbus v Šarm aš-Šajchu proto zatím čeká, až se situace uklidní. Honorární konzul Sultanátu Omán Ivo Vaněk webu Echo24.cz řekl, že let vládního repatriačního speciálu byl ománským ministerstvem zahraničí odložen na sobotu.

Do Prahy přiletělo letadlo s turisty z Dubaje, mělo mezipřistání v Egyptě

Ministerstvo zahraničí jedná podle Macinky se Smartwings o dalším repatriačním letadle, které by o víkendu odvezlo české občany z Rijádu v Saudské Arábii. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.

V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, se podle systému dobrovolných registrací Drozd ve čtvrtek nacházelo zhruba 5 400 Čechů. Nejvíce z nich, asi 3 200, je ve Spojených arabských emirátech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Armádní airbus přiletěl z Ománu s dalšími Čechy. Druhé letadlo čeká v Egyptě

V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu. (6. března...

V noci přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst přivezl cestující z ománského...

6. března 2026  6:52

ONLINE: USA chtějí zcela zničit íránské námořnictvo. Teherán pokračuje v odvetě

Kouř stoupá z toho, co americká armáda označila za íránský nosič dronů, který...

Spojené státy a Izrael pokračují sedmým dnem v útocích proti Íránu. Oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů. Američané se nyní zaměřují...

6. března 2026  6:50

Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii

Původní zástavba vnitrobloku mezi Horním náměstím, Popskou a Ostrožnou. Úzké...

V Opavě právě bourají někdejší obchodní dům Slezanka v historickém jádru města, aby na jeho místě vznikl nový blok domů. Kompletní přestavba celé jižní strany Horního náměstí ale není jen otázkou...

6. března 2026  5:14

Poslanci budou jednat o digitální ekonomice a volit dětského ombudsmana

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Poprvé budu poslanci volit dětského ombudsmana. Před tím budou jednat o přerozdělení zhruba 7,9 miliard korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven a o novém...

6. března 2026

Dobrovolný hasič skočil do rozvodněné řeky pro psa. Sám kvůli tomu utonul

Peruánský policista zemřel při záchraně psa z řeky

Malý pes uvízl na plovoucí pneumatice uprostřed divokého proudu řeky Rímac v peruánském hlavním městě Limě. Dobrovolný hasič Patrick Hiroshi Ospina Orihuela neváhal a skočil za ním. Místo hrdinského...

6. března 2026

Jak Dan Brown a bonboniéra pomohou u přijímaček. Zkuste logický test

Premium
ilustrační snímek

Čím více se učíš, tím víc toho víš. Čím víc toho víš, tím víc toho zapomínáš. Čím víc toho zapomínáš, tím méně toho víš. Tak proč se vlastně učit? Ano, logické uvažování nás někdy dovede do slepé...

6. března 2026

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

6. března 2026

Zálohy, fixace, sankce: Jak se neztratit ve vyúčtování a smlouvě na energie

Premium
Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a telekomunikace ve Skupině Klik.cz

Kolik stojí vaše energie? Pokud odpověď neznáte přesně, nejste sami. „Mnoho lidí sleduje jen konečnou částku na vyúčtování a přehlíží klíčová čísla,“ říká Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a...

6. března 2026

Zájem o čaj matcha roste a s ním i ceny. Pěstitelé nestíhají pokrýt poptávku

Tradiční servis pro podávání čaje matcha

Popularita japonského zeleného práškového čaje matcha za posledních deset let razantně stoupla. Data japonského ministerstva financí totiž ukazují, že zatímco v roce 2024 se z Japonska vyvezla matcha...

6. března 2026

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

6. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

ANALÝZA: Saddám naruby. Proč Írán pálí na Araby 2,5krát víc než na Izrael

Premium
Budovy poškozené íránským útokem dronů v Bahrajnu.

Íránci zřejmě nevědí, kdo je hlavní nepřítel. Za první čtyři dny války neposlali nejvíc raket a dronů na Izrael, ale na arabské sousedy, kteří jim vůbec nic nedělají.

6. března 2026

Naši chlapci si s ním popovídají po svém. Zelenskyj se pustil do hádky s Orbánem

Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj (27. června 2024)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doufá, že maďarský premiér Viktor Orbán přestane blokovat pomoc Evropské unie Ukrajině. Varoval, že v opačném případě by mohl nechat na ukrajinských vojácích,...

5. března 2026  21:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.