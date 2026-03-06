Armádní airbus přiletěl z Ománu s dalšími Čechy. Druhé letadlo čeká v Egyptě

„Další úspěšný repatriační let. Vládní letoun airbus mířící do Prahy z ománského Maskatu právě přistál,“ informovalo ministerstvo. V úterý a ve středu přivezly vládní speciály Čechy z Egypta, Jordánska a Ománu. Ve čtvrtek přistál na pražském Letišti Václava Havla letoun z jordánského Ammánu, který si od společnosti Smartwings pronajal český stát.
|
V Praze přistál už devátý evakuační spoj. S navrátilci se vítal i ministr Macinka
Do Ománu zamířil pro české občany ještě menší armádní speciál, kvůli přetíženosti letiště v Maskatu se ale musel vrátit do Egypta. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Do Maskatu se podle něj přesunulo velké množství lidí z Spojených arabských emirátů.
Český airbus v Šarm aš-Šajchu proto zatím čeká, až se situace uklidní. Honorární konzul Sultanátu Omán Ivo Vaněk webu Echo24.cz řekl, že let vládního repatriačního speciálu byl ománským ministerstvem zahraničí odložen na sobotu.
|
Do Prahy přiletělo letadlo s turisty z Dubaje, mělo mezipřistání v Egyptě
Ministerstvo zahraničí jedná podle Macinky se Smartwings o dalším repatriačním letadle, které by o víkendu odvezlo české občany z Rijádu v Saudské Arábii. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.
V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, se podle systému dobrovolných registrací Drozd ve čtvrtek nacházelo zhruba 5 400 Čechů. Nejvíce z nich, asi 3 200, je ve Spojených arabských emirátech.