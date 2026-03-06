„Situaci jsem ověřoval s českou velvyslankyní v Ammánu, která mi také potvrdila, že cestující za let z Ammánu do Prahy letadlem Smartwings nemuseli nic platit a ani podepisovat žádný závazek k uhrazení částky 15 tisíc korun,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že za let z Jordánska cestující nemají platit. Ministerstvo zahraničí přitom ve středu napsalo: „Cena letenky je 15 tisíc Kč. Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou.“
Babiš to následně ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, nicméně ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v týž den odpoledne v Senátu řekl, že cena letu je za nutné náklady třeba i na taxy a pojištění.
To potvrdili po příletu ve čtvrtek i čeští pasažéři, kteří byli dopředu informováni, že jde o komerční let a předpokládaná cena činí právě 15 tisíc korun. „Nic jsme neplatili dopředu, jen jsme měli podepsat nějaký závazek,“ řekl jeden z Čechů, který z Ammánu přiletěl.
Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami. V pátek v noci přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na síti X napsal, že odletěl první repatriační let do Dubaje.
Menší armádní speciál, který původně mířil do Ománu, se kvůli přetíženosti letiště vrátil zpět do egyptského Šarm aš-Šajchu. Ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Pavel Pešek v pátek Radiožurnálu řekl, že vláda využije zmíněný menší airbus pro přepravu občanů, kteří jsou v Izraeli a Jordánsku, z Egypta do Prahy.
„Postarali jsme se o občany v Ománu, které měl tento airbus brát, a díky spolupráci s unijními státy a zejména se Slovinskem mohou odletět,“ dodal Pešek.
Podle Peška chtějí se společností Smartwings realizovat další dva lety do Dubaje a jeden a sobotní let z Rijádu. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.
V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, bylo podle systému dobrovolných registrací Drozd k dnešnímu dni registrováno asi 4900 Čechů, o zhruba 500 méně než ve čtvrtek.