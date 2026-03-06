Let z Ammánu hradil stát, tvrdí resort. Máme zaplatit 15 tisíc, namítají cestující

  16:02
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že čtvrteční let společnosti Smartwings z jordánského Ammánu do Prahy plně hradil stát. Lidé, kteří přiletěli ve čtvrtek, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že uhradí 15 tisíc korun za let. Babiš ve středu tvrdil, že nikdo nic platit nebude.
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al Šajchu. Příletu vládního speciálu se zúčastnil také ministr zahraničí Petr Macinka. (4. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Speciál z Ammánu přistál v Praze s první skupinou českých občanů, kteří uvízli...
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
„Situaci jsem ověřoval s českou velvyslankyní v Ammánu, která mi také potvrdila, že cestující za let z Ammánu do Prahy letadlem Smartwings nemuseli nic platit a ani podepisovat žádný závazek k uhrazení částky 15 tisíc korun,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že za let z Jordánska cestující nemají platit. Ministerstvo zahraničí přitom ve středu napsalo: „Cena letenky je 15 tisíc Kč. Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou.“

Armádní airbus přivezl z Ománu další Čechy. Do Dubaje míří pronajatý let

Babiš to následně ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, nicméně ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v týž den odpoledne v Senátu řekl, že cena letu je za nutné náklady třeba i na taxy a pojištění.

To potvrdili po příletu ve čtvrtek i čeští pasažéři, kteří byli dopředu informováni, že jde o komerční let a předpokládaná cena činí právě 15 tisíc korun. „Nic jsme neplatili dopředu, jen jsme měli podepsat nějaký závazek,“ řekl jeden z Čechů, který z Ammánu přiletěl.

Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami. V pátek v noci přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na síti X napsal, že odletěl první repatriační let do Dubaje.

Menší armádní speciál, který původně mířil do Ománu, se kvůli přetíženosti letiště vrátil zpět do egyptského Šarm aš-Šajchu. Ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Pavel Pešek v pátek Radiožurnálu řekl, že vláda využije zmíněný menší airbus pro přepravu občanů, kteří jsou v Izraeli a Jordánsku, z Egypta do Prahy.

„Postarali jsme se o občany v Ománu, které měl tento airbus brát, a díky spolupráci s unijními státy a zejména se Slovinskem mohou odletět,“ dodal Pešek.

Podle Peška chtějí se společností Smartwings realizovat další dva lety do Dubaje a jeden a sobotní let z Rijádu. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, bylo podle systému dobrovolných registrací Drozd k dnešnímu dni registrováno asi 4900 Čechů, o zhruba 500 méně než ve čtvrtek.

