Poslední repatriační let přistál v Praze. Z Austrálie se vrátilo 300 Čechů

V Praze přistálo letadlo s více než 300 Čechy, kteří se vrátili z Austrálie a Nového Zélandu. Byl to poslední repatriační let organizovaný ministerstvem zahraničních věcí. Na palubě letadla bylo i 35 občanů dalších evropských zemí.

Speciální let z Vietnamu dopravil do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí EU. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který byl koordinován na celoevropské úrovni. (25. března 2020) | foto: ČTK