Repatriační let z Dubaje dopravil do Prahy 189 lidí, další spoje mají zpoždění

„Společnost Smartwings i dnes pokračuje se zajišťováním letů z konfliktem zasaženého Blízkého východu,“ uvedla Dufková. Situaci podle ní komplikuje uzavírání letišť v regionu, ale také povinné přestávky pro odpočinek posádek. Z těchto důvodů podle ní nabral zpoždění mimo jiné i repatriační let z Rijádu.
V cestovatelském systému Drozd bylo v sobotu registrováno asi 4 300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Většina z aktuálně registrovaných lidí ale podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) neprojevila zájem o návrat do ČR.
Výbuch jsem viděl z okna, říká Čech. V Dubaji uvázl bez pomoci, docházejí mu léky
Do válkou zasažené oblasti míří repatriační lety a stroje komerčních společností. Ve čtvrtek obnovila lety i společnost Emirates. Podle sobotních informací pražského letiště od začátku konfliktu přiletělo do Prahy 4 833 cestujících.
Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti.