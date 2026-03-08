Repatriační let z Dubaje dopravil do Prahy 189 lidí, další spoje mají zpoždění

  9:29
Do Prahy v noci na neděli přiletěl další repatriační let z Dubaje, ze Spojených arabských emirátů dopravil 189 lidí. Pravidelná linka z Dubaje a repatriační let ze saudskoarabského Rijádu mají několikahodinová zpoždění, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Z Prahy do Dubaje v neděli odletí pravidelná linka Smartwings.
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00 dorazilo z Ománu. (3. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...
V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu. (6. března...
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
„Společnost Smartwings i dnes pokračuje se zajišťováním letů z konfliktem zasaženého Blízkého východu,“ uvedla Dufková. Situaci podle ní komplikuje uzavírání letišť v regionu, ale také povinné přestávky pro odpočinek posádek. Z těchto důvodů podle ní nabral zpoždění mimo jiné i repatriační let z Rijádu.

V cestovatelském systému Drozd bylo v sobotu registrováno asi 4 300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Většina z aktuálně registrovaných lidí ale podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) neprojevila zájem o návrat do ČR.

Výbuch jsem viděl z okna, říká Čech. V Dubaji uvázl bez pomoci, docházejí mu léky

Do válkou zasažené oblasti míří repatriační lety a stroje komerčních společností. Ve čtvrtek obnovila lety i společnost Emirates. Podle sobotních informací pražského letiště od začátku konfliktu přiletělo do Prahy 4 833 cestujících.

Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti.

