Otec unesl děti z Česka do Ruska. Měsíce je hledali, pomohl tlak na ruské úřady

Policie tehdy pátrání vyhlásila v rámci Schengenského informačního systému i mezinárodní pátrací databáze Interpolu.
„Na pátrání zareagovali turečtí kolegové, kteří jako tranzitní pasažéry při přestupu na istanbulském letišti zaznamenali obě děti i jejich otce na cestě do Ruska,“ uvedla v pátek policie v tiskové zprávě.
„Veškerá snaha policistů z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci tak směřovala ke komunikaci se zástupci Interpolu v Moskvě,“ doplnili policisté.
Do případu se zapojilo velvyslanectví
Policie v září obdržela informaci o tom, že jsou otec i děti v pořádku a daří se jim dobře. „Veškerá další komunikace se zástupci Ruska probíhala s cílem přijetí potřebných opatření k lokalizaci dětí, jejich návratu k matce a zadržení jejich otce, na kterého již byl vydán evropský i mezinárodní zatýkací rozkaz,“ uvedla.
Do případu se podle policie významně zapojilo také české velvyslanectví v Moskvě, které intenzivně působilo na ruské orgány s cílem zadržet otce a pohřešované děti umístit na bezpečné místo za účelem následné repatriace.
„Výrazný posun v případu nastal na začátku dubna, kdy Interpol Moskva potvrdil zadržení muže a umístění dětí do sociálně rehabilitačního centra v Moskvě,“ vyzdvihla policie.
Současně uvedla, že právě v pátek se uskutečnila za pomoci českých diplomatů a matky dětí repatriace zpět do České republiky. Policie také předpokládá, že se z Ruska podaří vydat zpět do Česka i jejich otec, tedy únosce.
„Úsilí policistů, diplomatů i matky tak vedlo ke šťastnému konci případu únosu dvou malých dětí, a to i když se jednalo zemi, která je v současné době považována za bezpečný úkryt před spravedlností,“ dodala policie.